Новый вариант генплана в Челябинске подготовят до конца лета

Генеральный план определит, каким будет облик Челябинска в следующие 20 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

До 1 сентября в администрацию Челябинска и городскую думу пришлют новый вариант генерального плана города.

— Управлением архитектуры полностью проанализированы предложения депутатского корпуса, которые относились к материалам генерального плана, — рассказал на совещан6ии в мэрии глава управления по архитектурно-градостроительному проектированию Павел Крутолапов.

Корректировкой проекта развития Челябинска с учетом всех депутатских замечаний сейчас занимается подрядчик ООО «Гипрогор».

Напомним, действующий генплан Челябинска рассчитан до 2023 года. Новая версия документа должна определить градостроительную политику на следующие 20 лет. Но ее не могут принять уже много месяцев. Проект генплана, созданный в 2019 году, вызвал множество нареканий.

Среди положений документа значились застройка свободных территорий в границах города, создание новых набережных, а также размещение студенческого городка между кладбищем и шлакоотвалами.

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