Александр Егоров назвал ситуацию с ДТП на трамвайных путях в Челябинске катастрофической

У региональных властей грандиозные планы по строительству метротрамвая в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начали комплексно готовить трамвайно-рельсовую сеть к строительству метротрамвая. Изменения коснуться обновления вагонов, ремонта рельсов и обособления путей от автомобильного потока. Промежуточные итоги этого процесса подвел заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, назвав текущую ситуацию с ДТП на трамвайных путях катастрофической.

У региональных властей грандиозные планы по строительству метротрамвая в Челябинске. В ближайшие четыре года в областном центре будет идти подготовка трамвайно-рельсовой сети к реализации проекта. Она затронет ремонт и обособление путей и строительство трамвайных платформ, чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров в будущем.

Предварительно дорожники проанализировали исходные данные по скорости движения трамваев в Челябинске. На нескольких особенных участках — по проспекту Победы, Свердловском проспекте, где вообще нет светофоров, электротранспорт может двигаться со скоростью от 22 км/ч и выше. Все остальные такими показателями похвастаться не могут.

— Скоростным для трамваев считается движение со скоростью от 21 км/ч, — рассказал Александр Егоров. — В центре Челябинска почти по всем улицам есть затруднения для такого движения. Важно обособить трамвайные пути для улучшения этой ситуации., чтобы увеличить среднюю скорость маршрутную до 21 км/ч. В идеале за четыре года возможно ее повысить до 25 км/ч, если комплексно продолжать эту работу.

Обезопасят дорожное движение

Еще один важный показатель — безопасность дорожного движения. По данным ООО «ЧелябГЭТ» ДТП на трамвайных путях ежедневно блокируют движение элекротранспорта. Только за 9 месяцев прошлого года произошло 1297 аварий, которые привели к задержкам движения более чем на 15 минут каждая. В среднем, это 4,8 ДТП в сутки, и эти цифры Александр Егоров назвал катастрофическими.

— Важно исправить эту ситуацию, — сказал Александр Васильевич. — Комплексная программа по обособлению трамвайных путей была разработана, чтобы повысить безопасность и сократить количество ДТП на путях. Вагоны не должны задерживаться из-за ошибок автомобилистов.

Подумали и о водителях. Для их безопасности начало бордюра будет плавным, чтобы машины в него не врезались, а самая высокая его часть составит 15 см. Этого достаточно, чтобы автомобили не заезжали на трамвайные пути.

Отдельную инструкцию на основании нормативных документов разработали для дорожников для нанесения дорожной разметки, в том числе на поворотах. Она будет нести функцию обособления рельсов на перекрестках, где установка бордюров или столбиков будет неуместна.

— Анализ схода трамваев за последние три года показал, что они происходят из-за некачественного состояния трамвайных путей, — продолжил Александр Егоров. — Поэтому, естественно, работаем над программой ремонта трамвайных путей. Важно проводить все в комплексе: обособление, ремонт трамвайный путей и обновление подвижного состава.

Где обособят трамвайные пути

В 2021 году трамвайные пути обособят бордюрным камнем на улицах Горького, Дзержинского, Гагарина, Блюхера и Рождественского. Контракт у комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска — до 20 ноября.

— В планах в этом году провести обособление на участках трамвайных путей на улицах Первой Пятилетки и Цвиллинга в рамках ремонта, — добавил Александр Егоров. — Также летом 2022 года будет открыт после ремонта Ленинградский мост, и там тоже будет проведено обособление.

По обособлению дорожной разметкой в настоящее время отторговывают контракт на 50 миллионов рублей, в который входит, в том числе, установка светофорных петлей. В нем обозначены все участки, которые не обосабливаются бортовым камнем.

Также в Челябинске обосабливать трамвайные пути планируют дорожными знаками двух типов: после пересечения (5.14 или 3.1) и перед перекрестками (5.15). Они исключат возможность совершения маневров с трамвайных путей, чтобы не блокировать движение трамваев.

Когда пассажиры почувствуют разницу

По словам Александра Егорова, первые изменения в Челябинске уже начались с появлением на улицах города новых трамваев. Подвижной состав не обновлялся в течение нескольких десятилетий, поэтому закупка современных вагонов добавила комфорта.

— Впервые в Челябинске в таком количестве появились новые низкопольные вагоны, в которые будут доступны для маломобильных пассажиры, — рассказал Александр Егоров. — В этом году начали совместно с комитетом дорожного хозяйства строительство трамвайных платформ высотой 30 см, которых тоже не хватает в городе, совпадающих с высотой низкого пола в трамваях. Поэтому первые результаты уже заметны, на мой взгляд, невооруженным взглядом. В следующем году работа будет еще заметнее, когда эта работа продолжится.

По словам Александра Егорова, уже поданы заявки на кредит, она рассматривается Минстроем РФ до 1 ноября. Одна уже согласована, вторая — на рассмотрении.

— В случае положительного решения, на которое мы очень рассчитываем, будет отремонтировано 38 км трамвайных путей в 2022 году с учетом стрелок, пересечений и переездов, — добавил Александр Васильевич. — Думаю, к концу 2023 года сможем достичь комплексного обновления трамвайных путей.

Какие технологии будут применять для ремонта рельсов

В Челябинске никогда не применялась технология сварки стыков. Ее мы планируем начать применять в следующем году. Она позволяет снизить шум при движении трамвая. Он гремит меньше.

— Будет делать путь бесшовным, чтобы трамвай не «стучал», — сказал Александр Егоров. — Это первое техническое решение. Второе — замена стрелок на автоматические. Понимаем, что обособив трамвай на перегоне, сделав приоритет на светофоре, также нужно обеспечить быстрый проезд перекрестков без выхода водителя из кабины (сейчас им приходится это делать, чтобы переключить стрелку ломиком, — Прим. автора).

Обновление трамвайных узлов сложнее и дороже, поскольку стрелки необходимо устанавливать с подогревом. В противном случае, по словам Александра Егорова, они выйдут из строя во время морозов.

— Уже нашли понимание с руководством «ЧелябГЭТ», — резюмировал Егоров. — И в следующем году будем трамвайные стрелки менять.

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