В Челябинской области только 33% людей из группы риска 60+ привились от коронавируса

Эксперты считают, что пожилым людям важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа и пневмококка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области только 33% самой уязвимой по части заболеваемости коронавирусом группы пациентов — люди старше 60 лет — сделали прививку. Об этом сообщила главный внештатный терапевт регионального Минздрава Анна Мищенко на пресс-конференции, посвященной теме вакцинации старшего поколения от ковида и гриппа.

— Это очень маленькая цифра, — сказала Анна Мищенко. — Но вакцинироваться важно, и вакцины в больницах достаточно. Они готовы принимать пациентов. Если возникают очереди, нужно спокойно это воспринимать, так как вакцинация сейчас стала обязательной для ряда граждан. Сможем привить всех — есть «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Бояться прививки не нужно. Но если пошли сами или отправили на вакцинацию родственников, помните, что после нее важно беречь себя еще больше. Не забывать носить маску.

В регионе активно заговорили в вакцинации из-за подъема заболеваемости коронавирусом. По словам Анны Мищенко, так произошло, потому что людей не успели привить летом.

— Поэтому прошу сейчас активно привлекать к вакцинации людей старше 60 лет, — добавила она. — Давайте будем беречь мам, пап и ближайших родственников. Врачи не железные. Они работают на пределе сил и возможностей. Нужно вакцинироваться: чем быстрее достигнем уровня в 80%, тем быстрее сможем перейти на плановый режим жизни.

Параллельно в Челябинской области проходит вакцинация против гриппа. Но между прививками следует сделать перерыв в месяц. Главный внештатный терапевт Минздрава просит обратить на это внимание и соблюдать сроки.

— Это важно в эпидемиологическом плане, — сказала Анна Мищенко. — Но пока в Челябинской области гриппа нет, фиксируется только коронавирусная инфекция.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская заверила, что ведомство регулярно проводит контроль качества медицинской деятельности, качества препаратов и вакцин. Все сотрудники службы прививки уже сделали.

— Я только за вакцинацию, потому что есть опыт 2009 года, когда была вспышка свиного гриппа: им заболели и умерли только непривитые люди, — сказала Лариса Землянская. — Мы с нетерпением ждали вакцину от коронавируса. Никто в мире не придумал лучшего способа, чтобы жить в той ситуации, которая сейчас происходит. Идет рост заболеваемости. Только 2% от числа привитых заболевает, но более не тяжело. Давайте защитим себя и своих близких. Бояться осложнений от вакцины не стоит. Она безопасна.

Главный внештатный пульмонолог минздрава Челябинской области Владимир Антонов тоже за вакцинацию. Говорит, что регион уже живет в эпоху нового штамма — «Дельта» и «Дельта+». Он агрессивнее по протеканию болезни, чем уханьский и дает непредсказуемый ответ на терапию.

— Применяемые препараты не всегда работают, — рассказал Владимир Антонов. — Пациенты старшего возраста и до ковида были в группе риска по развитию пульмонологических заболеваний. Им рекомендовали прививаться от гриппа и пневмококка — это помогает предотвратить риск смерти от пульмонологических заболеваний. Сейчас такая вакцинация тоже актуальна. Прививки от гриппа и пневмококка можно ставить в один день, через месяц — от коронавируса, если вы до сих пор этого не сделали.

Эксперт уверен, что только вакцинация поможет избежать осложнений. По словам Владимира Антонова, если пожилой пациент попадает в реанимационное отделение, то риск неблагоприятного исхода течения болезни крайне высок.

— Вакцина от коронавируса — это стопроцентная гарантия, что заболевание пройдет в благоприятной форме, — добавил он. — Если пациенты старше 65 лет привиты от гриппа и пневмококка, то риск выйти в легкой форме из коронавируса возрастает. Душа за таких пациентов более спокойна, чем за пациентов, которые не привиты ни одной из этих вакцин.

Но все это не исключает вакцинацию молодых. Потому что новыми штаммами коронавируса наравне с возрастными пациентами тяжело болеют молодые. На ИВЛ уходят 20-ти и 30-летние люди. Таких в реанимации столько же, сколько и пожилых.

— Прививаться надо независимо от возраста, — продолжает Владимир Антонов. — Но возрастные пациенты легче переносят прививку от коронавируса. Это связано с особенностями иммунной системой, иным иммунным ответом. Но на эффективность антител это не влияет.

Главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко сообщила, что возраст не является противопоказанием для вакцинации, а, наоборот, — приоритет.

— К нам раз в неделю выезжает вакцинальная бригада для всех пациентов пожилого возраста, и ни одного осложнения не видели, — рассказала Татьяна Василенко. — Только в остром периоде, если только что прооперирован либо в период химиотерапии — вот противопоказания для вакцинации. Как только наступила ремиссия, пациента нужно срочно прививать.

Татьяна Василенко считает, что 2% людей болеют не после прививки, а потому что заболели в межпрививочный период. Забыли про маски. После вакцинации нужно соблюдать меры защиты, пожилым людям специалист рекомендовала на три недели уходить на самоизоляцию.

— Пока мы не соблюдаем все меры профилактики, ковид будет с нами, — добавила она. — Он уйдет, когда будет достигнут коллективный иммунитет, когда будут привиты 80% населения.

Главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Ольга Агеева напомнила, что вакцинная — это профилактика любого инфекционного заболевания.

— Ребенок в первый год жизни получает 12 прививок, — сказала она. — В детстве отношение к вакцинации очень ответственное. Во взрослой жизни есть тоже есть место. Принцип вакцинации един для всех — это введение части убитого вируса, чтобы выключалась защита в организме.

По словам Ольги Агеевой, эффективность у вакцин от коронавируса разная. У «Спутника V», как отметила эксперт, она составляет 94% процента. Это самая оптимальная вакцина для пожилых людей. Но выбор вакцины за пациентом.

— Мои родители, им по 70 лет, привились «Спутником V» — он легко переносится, но выбор дан, — добавила Анна Мищенко. — Причем можно привиться от коронавируса на дому. Для моломобильных групп, которые находятся дома, подойдет «ЭпиВакКорона». Ее можно перевозить в простых холодильниках.

Лариса Землянская в свою очередь напомнила, что для людей старшего поколения показан именно «Спутник V». Это указано в инструкции. Для других вакцин запрета на вакцинацию старшего поколения как такого нет, но и формулировки, что они показаны для пациентов старше 60 лет, нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru