В Челябинской области стали известны адреса и график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса

Публикуем адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Челябинской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей ряда профессий, связанных с постоянным контактом с людьми, и вход на массовые мероприятия численностью более 100 человек по QR-коду. Но сделать прививку в будние дни работающее население не может. Для них в выходные продолжится бесплатная вакцинация в торгово-развлекательных комплексах.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в мобильных пунктах вакцинации все желающие старше 18 лет также смогут привиться от гриппа.
— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — напомнили в ведомстве. — Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Пациентов просят не забывать о мерах профилактики — соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
На вакцинацию в поликлинике можно записаться через портал Госуслуг. Там можно выбрать удобные дату, время и медучреждение. Также запись доступна в Telegram (написав @miac74_122_bot), Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13) и ВКонтакте.
Челябинск
15 октября
МФЦ, Новороссийская, 118в
10:00 — 14:00
16 октября
ТРК «Алмаз»
10:00 — 14:00
ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен
10:00 — 14:00
ТРК «Кольцо»
12:00 — 18:00
ТРК «Родник»
10:00 — 16:00
ТРК «Космос»
12:00 — 16:00
ТРК «Куба»
10:00 — 13:00
ТК «КС»
12:00 — 15:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23
9:00 — 13:00
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
17 октября
ТРК «Алмаз»
10:00 — 14:00
ТРК «Кольцо»
12:00 — 17:00
ТРК «Родник»
10:00 — 16:00
ТРК «Фокус»
11:00 — 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале
10:00 — 19:00
Магнитогорск
16 октября
ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)
11:00 — 15:00
ТРК «Континент»
11:00 — 15:00
17 октября
ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)
11:00 — 15:00
ТРК «Континент»
11:00 — 15:00
ТРК «Семейный парк»
10:00 — 14:00
«Арена Металлург»
14 октября
17:00 — 19:00
17 октября
15:00 — 17:00
Чебаркуль
16 и 17 октября
Колхозный рынок
9:00 — 13:00
Минирынок
13:00 — 16:00
Миасс
16 и 17 октября
ТРК «Слон»
11:00 — 14:00
Златоуст
16 и 17 октября
ТРК «Тарелка»
12:00 — 17:00
Кыштым
16 и 17 октября
ТК «Радуга»
10:00 — 14:00
Чесма
15 октября
Центральный рынок
10:00 — 13:00
17 октября
ТК «Магнит»
10:00 — 14:00
Пласт
16 и 17 октября
ТК «Раздолье»
9:00 — 13:00
Касли
16 октября
ТЦ «Перекресток»
10:00 — 13:00
Троицк
16 и 17 октября
Медпункт на ЖД Вокзале
Круглосуточно
Сатка
16 и 17 октября
Центральный рынок
10:00 — 12:00
п. Межевой, рынок
10:00 — 12:00
Копейск
16 октября
ТК «Слава»
10:00 — 13:00
Долгодеревенское
16 октября
РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7
9:00 — 13:00
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