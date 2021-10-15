В Челябинской области стали известны адреса и график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса

Публикуем адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей ряда профессий, связанных с постоянным контактом с людьми, и вход на массовые мероприятия численностью более 100 человек по QR-коду. Но сделать прививку в будние дни работающее население не может. Для них в выходные продолжится бесплатная вакцинация в торгово-развлекательных комплексах.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, в мобильных пунктах вакцинации все желающие старше 18 лет также смогут привиться от гриппа.

— При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, — напомнили в ведомстве. — Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Пациентов просят не забывать о мерах профилактики — соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

На вакцинацию в поликлинике можно записаться через портал Госуслуг. Там можно выбрать удобные дату, время и медучреждение. Также запись доступна в Telegram (написав @miac74_122_bot), Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13) и ВКонтакте.

Челябинск

15 октября

МФЦ, Новороссийская, 118в

10:00 — 14:00

16 октября

ТРК «Алмаз»

10:00 — 14:00

ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен

10:00 — 14:00

ТРК «Кольцо»

12:00 — 18:00

ТРК «Родник»

10:00 — 16:00

ТРК «Космос»

12:00 — 16:00

ТРК «Куба»

10:00 — 13:00

ТК «КС»

12:00 — 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23

9:00 — 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

17 октября

ТРК «Алмаз»

10:00 — 14:00

ТРК «Кольцо»

12:00 — 17:00

ТРК «Родник»

10:00 — 16:00

ТРК «Фокус»

11:00 — 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале

10:00 — 19:00

Магнитогорск

16 октября

ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)

11:00 — 15:00

ТРК «Континент»

11:00 — 15:00

17 октября

ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19)

11:00 — 15:00

ТРК «Континент»

11:00 — 15:00

ТРК «Семейный парк»

10:00 — 14:00

«Арена Металлург»

14 октября

17:00 — 19:00

17 октября

15:00 — 17:00

Чебаркуль

16 и 17 октября

Колхозный рынок

9:00 — 13:00

Минирынок

13:00 — 16:00

Миасс

16 и 17 октября

ТРК «Слон»

11:00 — 14:00

Златоуст

16 и 17 октября

ТРК «Тарелка»

12:00 — 17:00

Кыштым

16 и 17 октября

ТК «Радуга»

10:00 — 14:00

Чесма

15 октября

Центральный рынок

10:00 — 13:00

17 октября

ТК «Магнит»

10:00 — 14:00

Пласт

16 и 17 октября

ТК «Раздолье»

9:00 — 13:00

Касли

16 октября

ТЦ «Перекресток»

10:00 — 13:00

Троицк

16 и 17 октября

Медпункт на ЖД Вокзале

Круглосуточно

Сатка

16 и 17 октября

Центральный рынок

10:00 — 12:00

п. Межевой, рынок

10:00 — 12:00

Копейск

16 октября

ТК «Слава»

10:00 — 13:00

Долгодеревенское

16 октября

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7

9:00 — 13:00

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