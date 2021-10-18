Антисептики, рециркуляторы и бактерицидные лампы: как выбрать дезинфицирующие средства в Челябинске в 2021

Какие средства защитят от микробов и вирусов? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы сдержать эпидемию, в Челябинске с 18 октября 2021 года вводят QR-коды. Но прививка от коронавируса — не панацея, необходимо соблюдать масочный режим и использовать дезинфицирующие средства. О том, какие антисептики эффективны, чем рециркуляторы отличаются от бактерицидных ламп и что такое хлорные таблетки, разбираемся вместе.

Дезинфицирующие средства и концентраты

Обычной влажной уборки в помещении может быть недостаточно, поэтому некоторые хозяйки используют дезинфицирующие средства в виде спреев и концентратов. Каждый такой раствор имеет свой антимикробный спектр, область применения, способ разведения и собственную инструкцию по применению.

Фото: Генезис

Чтобы расход был меньше, советуют брать концентраты. Их разводят с проточной или питьевой водой и протирают поверхности. Ищите те средства, которые не нужно смывать: в их составах — безопасные ингредиенты.

В Челябинске такие дезинфицирующие средства продаются в компании «Генезис», которая уже 20 лет снабжает медицину и бьюти-сферу. Самый дешевый раствор стоит 135 рублей за литр и используется даже в пищевой промышленности, а самый дорогой — 2 950 рублей за 5 литров.

Фото: Генезис

Еще для дезинфекции используют хлорные таблетки. Их удобство в том, что не нужно ничего вымерять: бросил таблетку на ведро воды, и раствор готов. Чаще всего их берут для обработки в детские сады, для отбеливания белья и устранения запахов в санузлах. В одной упаковке — 300 штук. В «Генезисе» она стоит 590 рублей.

СПРАВКА

Дезинфекция — это обеззараживание или уничтожение в окружающей человека среде патогенных микроорганизмов (возбудителей болезней).

Что еще можно продезинфицировать дома, кроме поверхностей и детских игрушек? То, с чем чаще всего контактирует вся семья: дверные ручки, клавиши выключателей, пульт, термометр... А также одежду после покупки или посещения больницы, новую посуду, купленную без упаковки, носки — при грибковых инфекциях.

Какие антисептики эффективны?

Кожные антисептики бывают на спиртовой и водной основах, жидкие и гелеобразные. Содержание спирта варьируется от 63 до 73%, но это еще не все: антисептик с антимикробной активностью на коронавирусы тоже существует! Все подтверждающие документы об этом имеются. Есть антисептики, которыми помимо кожных покровов можно обрабатывать и поверхности, устойчивые к спиртам, и наши любимые смартфоны.

Фото: Генезис

Альтернатива спреям и гелям — дезинфицирующие салфетки, которые также справляются с дезинфицирующей задачей. Их удобно брать в дорогу, чтобы обрабатывать все сомнительные поверхности. Стоимость антисептиков начинается от 50 рублей.

Фото: Генезис

Чем рециркулятор отличается от бактерицидных ламп?

Чтобы понять, какой из приборов вам нужен, нужно понимать разницу. Рециркулятор обеззараживает воздух ультрафиолетовым бактерицидным излучением путем проникновения воздуха через полость облучателя, в то время как бактерицидная лампа обеззараживает весь воздух и поверхности в помещении.

Фото: Генезис

Каждый аппарат рассчитан на обеззараживание определенной площади помещения. Все подробности об этом прописаны в инструкции.

И еще: одни облучатели работают в присутствии людей (закрытый тип), а другие — только в пустом помещении (открытый тип). Отличие простое: если лампа спрятана в корпус, значит, рядом с работающим прибором можно присутствовать.

— Важно понимать, что у каждого облучателя есть свой ресурс: точнее, у бактерицидной лампы, и в среднем он составляет 8-9 тысяч часов, — рассказывает представитель «Генезиса» Мария. — В идеале даже дома нужно вести журнал работы облучателя, чтобы понимать, насколько прибор еще эффективен и не пора ли менять лампу, которую тоже можно купить у нас.

Где купить дезинфицирующие средства в Челябинске?

Боитесь разочароваться в неэффективности средств? Покупайте их там, где берут медицинские организации. Ведь приоритет медицины — товары с регистрационным удостоверением и сертификатами, строгость к которым крайне важна. А покупка в проверенном месте избавит вас от неприятностей.