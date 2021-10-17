«Разрешаю детям брать ножи и спички»: папа шестерых детей Антон Рыжий поделился в День отца секретами воспитания

Дети окружают его на работе и дома. Фото: Антон Рыжий/vk.com

17 октября Челябинск отмечает первый День отца. Теперь одно воскресенье середины осени посвящено родительским обязанностям мужчин. В папский день мы пообщались с руководителем деткой поликлиники №8, а также отцом шестерых детей Антоном Рыжим. Он объяснил, зачем мужчинам новый праздник, а его детям — коллекция ножей, и работают ли на практике льготы для многодетных семей.

ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАВЕСТИ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ

— Зачем нам новый праздник?

— Совсем не понимаю мужчин, которые ратуют за то, чтобы у них был свой праздник. Создавать праздник — это обязанность отца. На мой взгляд, создавать праздник намного интереснее и приятнее, чем его получать. Но с точки зрения популяризации ответственности отцов, этот День необходим. Мы видим, что классных отцов становится все меньше, статистика разводов и воспитания детей в неполных семьях говорит о том, что мы будем иметь неполноценных отцов все больше. Если семья неполная, то потом и этот мужчина, который воспитан матерью, будет действовать по образу и подобию матери, потому что у него не будет картинки для подражания настоящего отца.

— Назовите, причины, по которым нужно завести шестерых детей.

— Во-первых, должно быть огромное доверие со стороны матери и жены. Она должны быть уверенной, что муж ее обеспечит, будет любить и с двумя, и с десятью детьми. Потому что именно женщина создает детей, кто бы что не говорил. Во-вторых, в моем случае это просто любовь к детям. Если ты любишь детей, у тебя их не может быть меньше трех. Это мои искренние заблуждения. В-третьих, это очень меркантильный подход, но очень эффективный. Ответственно заявляю, что у кого шесть детей, вероятность того, что их дети станут миллиардерами в шесть раз выше.

Семья Рыжих заняла 3-е место в областном конкурсе «Семья года 2021». Фото: Уполномоченный по правам ребенка/vk.com

КТО СТАНЕТ МИЛЛИАРДЕРОМ

— Как зовут ваших детей и сколько им лет?

— У меня три дочки и три сына. Два сына родились в один день, две дочери тоже родились в один день с разницей в несколько часов. Один сын рожден ровно в новогоднюю ночь. И один сын просто родился. Такие кармические совпадения. Представляете, два и сына и две дочери родились в один день! И никто ничего не подгадывал. Младшей 1 год и три месяца, зовут Агата. Затем идет Ева (6 лет), сын Александр (7 лет), 11 лет Виктору, 12 — Петру и 17 Анастасии.

— Кто из них будет миллиардером?

— Я думаю, Виктор. У него все задатки. И Александр тоже, кстати. Очень хозяйственные, все считают, пересчитывают и проверяют, заначивают, формируют какие-то склады: «А сколько я заработаю, если это продам, еще накоплю, положу под проценты?» Их никто к этому не принуждает, у них просто это в голове.

Антон Рыжий вдет 1 сентября сына в школу. Фото: Антон Рыжий/vk.com

— Вы еще хотите детей?

— Абсолютно искренне скажу, мне бы очень хотелось еще иметь детей. Мы с супругой обсуждали, что, скорее всего, это будут дети приемные. Мы прекрасно понимаем, что мы можем еще родить, но сделать счастливыми, подарить кому-то счастье — это тоже очень круто. Да, мы хотим еще детей, но хотим, чтобы они были приемными.

Младшей дочери Антона Рыжего чуть больше года, старшей - 17 лет.

КАК РАБОТАЮТ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

— Пользуетесь льготами?

— Да, конечно. Мы получили участок для многодетных, получаем билеты на культурно-массовые мероприятия бесплатно. Правда, к сожалению, многие руководители даже в Челябинске не то, что не помогают, а противодействуют этому. Есть отдельные личности, которые выдают билеты многодетным семьям в кино, на концерты, в парки. Хотя по указу президента так должны делать все. Здесь есть небольшое ущемление. Но мы все равно пользуемся.

— Где вам дали участок?

— Нам дали участок в поселке Северный. На машине 10 минут езды. Хороший участок, хотя очень много негатива было вокруг него. Великолепный участок! Сейчас там подводят коммуникации, роют, трубы прокладывают, хорошие перспективы: газ, электричество, водоснабжение. Причем совершенно случайно, просто пришли и написали заявление, ничего не выбирали, ни от чего не отказывались, не просили. Супруга сама, я даже не знал, что она подала на участок. И через год или полтора нам дали участок.

Антон Рыжий принял участие с детьми в велозабеге. Фото: Антон Рыжий/vk.com

РАЗРЕШАЮ БРАТЬ СПИЧКИ И НОЖИКИ

— Вы известны, как креативный руководитель, который пересадил своих врачей на электросамокаты. Отец вы такой же?

— Я своим детям разрешаю ложиться в лужу, на землю, прыгать, скакать, пользоваться спичками, баловаться зажигалками, но в отведенных местах и под контролем. Мои сыновья обожают ножики, у них много разных. Они учатся ими строгать. Это ножики для того, чтобы делать деревянные поделки. Я сам вырезаю из дерева любительски. И мои дети умеют общаться с острыми предметами с детства, они постоянно пилят, колотят, у них все для этого есть.

Антон Рыжий осваивает молодежные способы передвижения. Фото: Антон Рыжий/vk.com

— А как быть с сигаретами и алкоголем? Здесь тоже свобода?

— Здесь все очень просто. Если ты к 17 годам не смог объяснить ребенку, что вред, а что польза, то никакие запреты сейчас не помогут. Если ты ребенка воспитываешь смолоду, то он не будет у тебя к 17 годам пить, курить и шляться. А эти случаи вопиющие, которые мы видим, когда дети в кого-то стреляют, эту проблему никак не решить здесь и сейчас. Этих детей надо было воспитывать.

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