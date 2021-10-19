Со школьников в Челябинске требуют ПЦР-тест после отдыха в России

В Роспотребнадзоре рассказали, имеют ли право требовать ПЦР Фото: Валентина ВАГАНОВА

С учеников одного из челябинских лицеев требуют ПЦР-тест и копии билетов после возвращения с отдыха в России посреди учебного года. Об этом возмущенные родители рассказали «Комсомолке». Мы узнали в челябинском Роспотребнадзоре, насколько законны такие требования.

— Мы уезжаем на две недели в Сочи. В секретариате лицея, когда я пришла писать заявление на отпуск, меня поставили перед фактом, что после возвращения ребенок должен принести отрицательный ПЦР-тест. Не понимаю, зачем, ведь мы путешествуем по России. Так еще и копию билетов обязали предоставить, — рассказала Марина Еволина (имя изменено. — Прим. ред).

Замруководителя Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина рассказала «Комсомолке», что обязанность пройти лабораторное исследование на COVID-19 в срок до 5 дней есть при возвращении из-за границы:

— Если вы не выезжаете за границу, ПЦР-тест не требуется. Кроме того, санитарные правила не предусматривают необходимость обследования на новую коронавирусную инфекцию при допуске до посещения образовательной организации после отсутствия не по болезни.

Но, как добавила Светлана Лучинина, по закону «Об образовании в РФ» №273-ФЗ школа или лицей могут самостоятельно принимать локальные нормативные акты. То есть образовательное учреждение может принять правила внутреннего распорядка, в том числе касающиеся допуска к посещению детей после их отсутствия.

Вот такое объявление появилось в детской поликлинике

В САД — БЕЗ СПРАВКИ

В этом году и изменились и правила получения справок, которые нужно принести в детский сад после отсутствия. Так, в ДГКП №1 появилось объявление, что начали действовать новые правила выдачи справок для посещения детского сада. Теперь в поликлинике можно получить справки только после болезни. Если ребенок не ходил в сад из-за отпуска или по другой причине — справка не нужна.

— Нам, ссылаясь на это объявление, сказали, что теперь неважно, сколько дней мы не были в саду и снимались ли с питания. Если не болели — можем приходить без справки, — говорит мама воспитанника детского сада. — Я думаю, это еще и с очередями связано — в поликлинике не протолкнуться, сидим часами в очереди: здоровые дети вместе с больными. Педиатр даже сказала, что взяли отдельного человека, который будет регулировать работу поликлиники.

Светлана Лучинина объяснила КП-Челябинск, что постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-29 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вступило в силу еще 1 января 2021 года.

— Положения санитарных правил не определяют требования к приему детей в дошкольные образовательные организации после их отсутствия по иным причинам, не связанным с заболеванием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru