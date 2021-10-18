Погода в Челябинске на 10 дней: снег с дождем и дневной минус

На этой неделе в Челябинске ожидается первый снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Надеемся, что вы успели поймать теплую осеннюю погоду в прошлые выходные, потому что в ближайшие 10 дней намечаются холода. Впервые за эту осеннюю погоду в Челябинске ожидается затяжной снегопад, а дневные температуры опустятся ниже нуля градусов. Но даже несмотря на это, синоптики дают обнадеживающие прогнозы. Давайте на них посмотрим.

По данным «Гисметео», с понедельника температуры начнут резко идти на убыль: если 18 октября в Челябинске будет +15, то уже 21-го столбики термометров опустятся до +2. То есть за четыре дня температура понизится в 7 раз.

Скриншот: gismeteo.ru

В среду и четверг готовьтесь к пробной версии зимы: скорость ветра будет зашкаливать — 15-16 метров в секунду, а улицы на все это время покроет мокрый снег. Такого продолжительного снегопада этой осенью еще не было.

В выходные погода быстро наладится — хотя обычно бывает наоборот — и позволит челябинцам погулять. Дневные температуры будут в районе +12 градусов. А вот с понедельника резко начнет холодать, и уже в среду за окном окажется ноль.

Аналогичные прогнозы погоды в Челябинске на 10 дней дают на сервисе Яндекс.Погоды. Только в среду обещают, что город накроет дождь со снегом, который к вечеру превратится в обычный снегопад. Он будет идти весь четверг и утро пятницы, не прекращаясь. Температура в это время будет держаться на +2 градусах, так что, возможно, вестник зимы быстро сойдет на нет.

Скриншот: yandex.ru

После теплых выходных рабочая неделя снова начнется со снега: понедельник, вторник и среда не обойдутся без снегопадов. И за окном так же будет 0 и даже минус 1.

Кривая «Раблер.Погоды» четко вырисовывает эти погодные качели в Челябинске на 10 дней. Интересно, что самая большая разница между дневными и ночными температурами будет в пятницу 22 октября: +3 против -2 градусов. А вот самая минимальная — в среду: там 7 градусов продержатся целые сутки.

Скриншот: weather.rambler.ru

Сервис также сулит жителям снежную погоду на этой неделе в четверг и пятницу, а еще в понедельник, вторник и среду. К тому моменту температура перестанет повышаться и зафиксируется на 0-1 градусах.

Готовы к зиме или хотите, чтобы бабье лето продолжалось?