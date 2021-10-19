Запас в 400 000 доз: в Челябинской области нет дефицита вакцины против коронавируса

Вакцинация - единственный способ сформировать коллективный иммунитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 октября в Челябинской области вступило в силу решение регионального оперштаба о действии QR-кодов при посещении концертных и выставочных площадок, кинотеатров и спортивных мероприятий с количеством присутствующих от 100 человек. Электронные документы о вакцинации против коронавируса есть еще одна мера, которая должна стимулировать южноуральцев прививаться: ковид с нами на несколько лет, и только вакцина есть самая надежная защита от него.

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Неделей ранее в действие вступило решение главного государственного врача по Челябинской области Анатолия Семенова об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Привиться должны занятые в ключевых сферах экономики — образования, медицины, транспорта, ЖКХ и пр. Кампания по вакцинации должна завершиться до 11 декабря.

Губернатор Алексей Текслер требование поддержал:

— В текущей ситуации это верное решение, именно эти группы — врачи, учителя, работники торговли и других сфер — наиболее подвержены риску заражения, также сами в случае болезни становятся источником опасности для других.

Губернатор подчеркнул: обязательная вакцинация — это своевременная мера для того, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений.

Напомним, глава региона привился от ковида в июне.

По данным областного минздрава, на Южном Урале в сутки госпитализируется до 70 человек. Под борьбу с ковидом сейчас отдано 35% коечного фонда. Свободным остается около 1,3% мест, и очень важно держать баланс для сохранения системы оказания плановой медицинской помощи. 94% госпитализированных — непривитые от ковида.

В Челябинской области создан запас вакцины — более 400 тыс. доз — во всех медицинских учреждениях региона. Привиться в будни можно в поликлиниках по месту жительства; в выходные — в ТРК и других общественных пространствах региона. Кроме того, в 12 муниципалитетах региона открыты круглосуточные пункты вакцинации.

Стационары и амбулаторно-поликлиническое звено Челябинской области обеспечены препаратами для борьбы с ковидом.

ФАКТЫ ПРОТИВ БЕСПЛОДНЫХ СПОРОВ

В своем официальном аккаунте социальной сети Инстаграм губернатор Алексей Текслер выложил ролик — мнения врачей «красной зоны» ковидных госпиталей региона.

«Можно долго спорить на тему обязательной вакцинации от коронавируса. Но лучше всего дать слово тем, кто сегодня, в эти минуты, спасает жизни пациентов на госпитальных базах. От болезни, которая не щадит ни стариков, ни молодых», — пишет губернатор.

Медики свидетельствуют: течение болезни стало более тяжелым, чем прежде. Но привитых пациентов намного меньше, и болеют они легче, почти не попадают в реанимацию. Мало повторно заболевших, основная масса заболевает впервые. Они не верят в вакцинацию, сомневаются.

Болеют непривитые беременные, хотя Минздрав РФ еще в июле рекомендовал вакцинацию против COVID-19 беременных «Спутником V» с 22 недель беременности. Будущих мам останавливает мифический страх вакцинации, но риски заболеть самой и заразить ребенка они не оценивают. Или уповают на авось?

В родильном доме областной клинической больницы № 2, первой в регионе вступившей в борьбу с ковидом, борются с ковидом более 130 будущих мам и родивших женщин.

— Очень жаль, что среди пациенток практически нет вакцинированных, — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 доктор медицинских наук Екатерина Варапаева. — Вирус постоянно мутирует, и, только привившись, можно избежать тяжелых форм заболевания.

ЦИФРА

3589 человек

вакцинировались от коронавируса в Челябинской области в мобильных пунктахв минувшие выходные: это рекорд за несколько месяцев.

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