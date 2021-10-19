Челябинские кардиохирурги провели уникальную операцию, установив модулятор для «ослабленного» сердца

Врачи провели уникальную операцию на открытом сердце Фото: Кирилл САДЫКОВ

Специалисты федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске впервые установили новый тип имплантируемых устройств для «ослабленного» сердца. Кардиохирурги провели первые операции по установке модуляторов, которые позволяют усилить сократительную способность сердца, тем самым продлить пациенту жизнь и улучшить ее качество.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Такие устройства до настоящего момента имплантировались пациентам только в крупных НИЦ в рамках научных исследований, — рассказал заведующий отделением лечения нарушений ритма сердца и проводимости ФЦССХ Павел Шугаев. — Для пациентов это огромный прорыв.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам Павла Шугаева, среди них есть люди, у которых снижена сократительная способность миокарда, но нет диссинхронии в работе сердца, поэтому устройства для ресинхронизирующей терапии им не подходят.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Человек словно тает на глазах, снижается работоспособность, появляется слабость. Заболевание поражает пациентов разных возрастов, оно может быть связано с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесенными вирусными или бактериальными заболеваниями, в том числе и COVID-19, с употреблением алкоголя, курением, или другими вредными факторами воздействия на организм.

— Для компенсации состояния пациенты получали медикаментозную терапию, которая позволяла снижать риски, поддерживать сердце в рабочем состоянии, но часто была неэффективна и принципиально не решала проблему, — объяснил эксперт. — До недавнего времени иного способа им помочь не было.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Альтернативой для таких пациентов становилась трансплантация сердца. Рриск фатального исхода в течение пяти лет после установления диагноза был велик. Но новое устройство — «Оптимайзер» — останавливает развитие сердечной недостаточности у пациента и увеличивает продолжительность его жизни.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Основная его задача — наносить электрические стимулы в определенную фазу сокращения сердца. Это приводит к нормализации обмена кальция в клетках сердечной мышцы, способствует увеличению синтеза белков, необходимых для ее жизнедеятельности.

— Впервые в России в этом году появился новый тип оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и выделены квоты на ликвидацию сердечной сократимости, — подчеркнул главный врач ФЦССХ Олег Лукин. — Технически операция по имплантации Оптимайзера-модулятора требует тех же навыков, как и другие хирургические вмешательства по вживлению любого устройства, будь то кардиостимулятор или дефибриллятор.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам Олега Лукина, это кропотливая и аккуратная работа — опустить электроды в сосуды, подвести их к камерам сердца, поместить сам прибор подкожно в подключичной области. Специалисты центра владеют этими навыками в полной мере.

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