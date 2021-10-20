Что думают челябинцы о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года: «Мера коснется только бюджетников»

На введение нерабочей недели пришлось пойти из-за ситуации с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом главы регионов могут установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября. Пока мы ждем распоряжение от властей Челябинской области, узнали мнение челябинцев.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, Максим Клещевников:

— Я пока не видел никаких официальных документов на счет выходных дней. Когда они появятся уже будет все более предметно и понятно. Если необходимо, то соревнования, которые будут проходить в эти сроки, перенесут. Никакого ущерба эти выходные не принесут.

Учитель одной из школ Челябинска Александр:

— Мера своевременная, потому что в каждом классе, в которых я веду уроки, отсутствуют среднем по пять-шесть человек. В том числе есть классы, изолированные как контактные по ковиду. Видимо, болеет кто-то из родителей. У коллег тоже есть такие классы.

Гендиректор центра инновационных решений «Андреев Consulting», ресторатор Артур Андреев:

— В Челябинске пока указа не было, будем смотреть. К тому же, с общепитом пока что ситуация полностью не ясна: будет ли он работать или отдыхать. Если кафе все же будут работать, то все отдыхающие в эти дни будут ходить по заведениям. Если полный локдаун — это отвратительно. Такое решение сильно ударит по общепиту. Во-первых, сервисы доставки еды забирают около 35% от суммы заказа. Другими словами, выгода, которую должны получать рестораны, отдается сервисам доставки. Во-вторых, наше государство не несет никакой ответственности за сотрудников ресторанов и кафе. Возмещение обещали исключительно в виде МРОТ, которая существенно отличается от зарплаты. Предприниматели должны будут заплатить за все это из своего кармана, который и без того пустует. Я в целом не до конца понимаю эффективности этих выходных дней. Все же будут не на работе, а просто гулять по ТРК и гостям. Решение 100% неэффективно.

Повар школьной столовой Светлана:

— Мне идея отдохнуть лишнюю недельку очень нравится. Будет небольшой перерыв от постоянных накрытий через каждые 15 минут, которые ввели по требованию Роспортребнадзора.

Работающая пенсионерка, оператор склада Татьяна:

— ТРК скорее всего продолжат работать, а эта мера коснется только бюджетников. У нас про выходные пока ничего даже не говорят. Но мне бы отдыхать не хотелось. Меньше смен — меньше зарплата.

Инженер-конструктор Владимир:

— Я думаю, что это не актуально для частных компаний, их государство не поддерживает и деньги им брать неоткуда. Поэтому надо работать.

Таксист Алексей:

— Вряд ли будет меньше заказов. Да, с одной стороны родители не будут возить детей на занятия. С другой стороны, это не локдакун, а значит люди будут ездить к друзьям и родственникам.

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