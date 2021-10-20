Ирина Гехт объяснила, почему Челябинская область попала в список худших регионов по вакцинации, смертности и количеству коек

Регионы должны принять свои решения по "ковидным каникулам" Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Однако дополнительные решения должны принять руководители регионов, исходя из ситуации с заболеваемостью COVID-19.

— Завтра будут приняты соответствующие распоряжения правительства и губернатора, — сообщила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Так, некоторым регионам рекомендуется ввести каникулы не с 30 октября, а уже с ближайшей субботы, 23 октября. Решение о работе музеев, театров, выставок, больниц и поликлиник также принимает руководство областей.

КОЙКИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Во время совещания с правительством среди тревожной статистики челябинский регион звучал трижды. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в среднем по стране занято 86,6% коек. Однако в семи регионах занято более 95%. Это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.

Ситуацию прокомментировала вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, в Челябинской области нет значительного роста госпитализаций, а при необходимости дополнительные койки развернут в течение полутора суток.

— Многие регионы останавливают оказание плановой медицинской помощи, разворачивают дополнительные койки, — объяснила Ирина Гехт. — У нас точно есть резерв госпитальных баз, которые будут в течение полутора дней развернуты. Для нас сегодня важен баланс оказания помощи ковидным и базовой медпомощью. Исходя из этого, заполняемость коечного фонда высокая.

АУТСАЙДЕР ПО ВАКЦИНАЦИИ

В Челябинской области оказались одни из самых низких показателей вакцинации. Не спешат прививаться также жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Татарстана, Томской области, Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Адыгеи. По словам первого замгубернатора Ирины Гехт, ситуация уже исправляется из-за введенной в регионе обязательной вакцинации.

— Сегодня мы фиксируем ежедневный рост количества вакцинированных граждан, — заявила Ирина Гехт. — Если до введения обязательной вакцинации среднесуточные темпы составляли 2,5-3 тысячи в сутки, то за сегодня новый рекорд — 12 тысяч вакцинированных. Темпы наращиваются. Вакцины достаточно, порядка 400 тысяч доз.

В Челябинской области введена обязательная вакцинация. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ВЫСОКАЯ СМЕРНОСТЬ

Челябинская область и соседняя Свердловская были отмечены среди регионов, где ситуация со смертностью обстоит наиболее критически. На 20 октября в нашем регионе от COVID-19 умерли 28 человек. Также Татьяна Голикова отметила тяжелое течение заболеваемости и смертность среди тех, кто не был вакцинирован, в особой зоне риска — граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вместо планируемых 80% вакцинированных в среднем по стране — чуть более 45%.

МНЕНИЕ

Алексей Данилов, экономист, старший преподаватель ЧелГУ:

— Моя позиция как преподавателя — для вузов это актуально. Дистанционное обучение, которые все вынужденно освоили в прошлом году, позволяет нормально преодолеть этот период, временное расставание с очным форматом не должно отразиться на качестве образования.

Как человек, я могу представить, как это тяжело. У меня сейчас друг лежит в больнице, его в последний момент успели госпитализировать. Он пишет, что мест не хватает, персонала, реанимации, кислорода тоже. Больные друг другу помогают. Спустя полтора года этой беды мы снова оказались не готовы к очередному предсказуемому обострению ситуации.

С экономической точки зрения принудительные «каникулы» приведут к незначительному снижению в плане производства, объема валового внутреннего продукта. Но мы здесь должны уже взвешивать, что для нас важнее: жизни или экономика. Думаю, это вынужденная мера, которую государство в сложившейся обстановке не могло не предпринять.

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