Первые сугробы, закрытие аэропорта и поваленные деревья: как в Челябинск пришла зима

Снегопады продолжатся и в ближайшие дни

Челябинцы утром 21 октября проснулись в изменившемся городе. Снег начал идти еще накануне вечером, а за ночь успели вырасти сугробы и побелели деревья. Многие горожане поспешили сфотографировать приход зимы.

Некоторые предпочли оставить машины на стоянках... Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Не все обрадовались первому сильному снегопаду. Пешеходам приходится преодолевать обледеневшие дорожки и лужи, а автомобилистам — ехать с собой осторожностью. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9:00 дорожные заторы составили 4 балла. Многие автомобилисты не успели «переобуться», поэтому предпочли оставить машины на стоянках. Такси подорожало в несколько раз.

...а горожане пойдут пешком или поедут на общественном транспорте Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Во дворе дома №36 по проспекту Ленина старые деревья не выдержали гнета налипшего снега и сломались. Ветками перегородило дорогу и придавило припаркованный во дворе автомобиль.

Жительница района рассказала, что о деревьях не позаботились вовремя коммунальные службы.

— Я знала, что так будет. Воевала с управляющей компанией, чтобы все старые деревья аккуратно снесли. Убрали пять лет назад пять штук, только с помощью прокуратуры По-другому не получается, — посетовала челябинка.

На Ленина, 36 дерево упало на машину...Фото: читатель КП

...жители говорят, что давно просили управляйку снести аварийные деревья. Фото: читатель КП

По прогнозам метеорологов, днем 21 октября снегопад продолжатся. В МЧС предупредили также об очень сильном ветре и гололедице. Но уже в пятницу,22 октября существенных осадков не будет, а в субботу в город придет потепление — днем обещают до +13 градусов.

На улице Наркома Малышева не успели доделать тротуар Фото: Ольга ЩАПИНА

Надеемся, рабочие не будут укладывать плитку и асфальт в снег Фото: Ольга ЩАПИНА

Жители Новосинеглазово рассказали, что в 7м часу утра у них отключили свет и горячую воду. Правда в течение часа все восстановили.

Совсем скоро снежная красота может растаять Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Деревья сегодня выглядят волшебно! Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Алое поле из окна редакции «Комсомольской правды». Фото: Василий Малышев

Фото: Екатерина Плетнева, Регина Попова

Немного ночных снимков. Фото: Василий Малышев, Алена Ватутина, Екатерина Плетнева

Добавим, в челябинском аэропорту сегодня произошла массовая задержка рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.

А вы успели переобуться? Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Наталья Королькова

Уже начали считать дни до Нового года? Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Лариса Батурина

Фото: Оксана Орлова

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