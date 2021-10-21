Первые сугробы, закрытие аэропорта и поваленные деревья: как в Челябинск пришла зима

Снегопады продолжатся и в ближайшие дни
Челябинцы утром 21 октября проснулись в изменившемся городе. Снег начал идти еще накануне вечером, а за ночь успели вырасти сугробы и побелели деревья. Многие горожане поспешили сфотографировать приход зимы.
Некоторые предпочли оставить машины на стоянках...
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Не все обрадовались первому сильному снегопаду. Пешеходам приходится преодолевать обледеневшие дорожки и лужи, а автомобилистам — ехать с собой осторожностью. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9:00 дорожные заторы составили 4 балла. Многие автомобилисты не успели «переобуться», поэтому предпочли оставить машины на стоянках. Такси подорожало в несколько раз.
...а горожане пойдут пешком или поедут на общественном транспорте
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Во дворе дома №36 по проспекту Ленина старые деревья не выдержали гнета налипшего снега и сломались. Ветками перегородило дорогу и придавило припаркованный во дворе автомобиль.
Жительница района рассказала, что о деревьях не позаботились вовремя коммунальные службы.
— Я знала, что так будет. Воевала с управляющей компанией, чтобы все старые деревья аккуратно снесли. Убрали пять лет назад пять штук, только с помощью прокуратуры По-другому не получается, — посетовала челябинка.
На Ленина, 36 дерево упало на машину...Фото: читатель КП
...жители говорят, что давно просили управляйку снести аварийные деревья. Фото: читатель КП
По прогнозам метеорологов, днем 21 октября снегопад продолжатся. В МЧС предупредили также об очень сильном ветре и гололедице. Но уже в пятницу,22 октября существенных осадков не будет, а в субботу в город придет потепление — днем обещают до +13 градусов.
На улице Наркома Малышева не успели доделать тротуар
Фото: Ольга ЩАПИНА
Надеемся, рабочие не будут укладывать плитку и асфальт в снег
Фото: Ольга ЩАПИНА
Жители Новосинеглазово рассказали, что в 7м часу утра у них отключили свет и горячую воду. Правда в течение часа все восстановили.
Совсем скоро снежная красота может растаять
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: Ольга СЕМЕНЮК
Деревья сегодня выглядят волшебно!
Фото: Сергей ГРУШАКОВ
Алое поле из окна редакции «Комсомольской правды». Фото: Василий Малышев
Фото: Екатерина Плетнева, Регина Попова
Немного ночных снимков. Фото: Василий Малышев, Алена Ватутина, Екатерина Плетнева
Добавим, в челябинском аэропорту сегодня произошла массовая задержка рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.
А вы успели переобуться?
Фото: Ольга ЩАПИНА
Фото: Наталья Королькова
Уже начали считать дни до Нового года?
Фото: Ольга ЩАПИНА
Фото: Лариса Батурина
Фото: Оксана Орлова
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