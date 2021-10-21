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Общество21 октября 2021 15:46

Первые снеговики и забитые шиномонтажки: как встретили сегодняшний день челябинцы

Самые яркие кадры после первого снега в фоторепортаже
Ольга ЩАПИНА
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Снег заставил оставить транспорт дома.

Снег заставил оставить транспорт дома.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прогноз синоптиков сбылся как по часам. Предупреждения аварийных служб оправдались, и первый снег не стал ни для кого сюрпризом: снегоуборочные машины начали работать еще ночью, дворники накануне достали заготовленные лопаты, многие автомобилисты просто пересели на общественный транспорт.

Автомобилисты предпочли пересесть на маршрутки.

Автомобилисты предпочли пересесть на маршрутки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

У дворников прибавилось работы.

У дворников прибавилось работы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тем временем, в шиномонтажках очередь.

Тем временем, в шиномонтажках очередь.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше всего снегу рада детвора.

Больше всего снегу рада детвора.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Липкий снег - идеальный материал для снеговиков!

Липкий снег - идеальный материал для снеговиков!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети быстро убрали весь снег во дворе.

Дети быстро убрали весь снег во дворе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такие произведения искусства сегодня можно увидеть под каждым кустом.

Такие произведения искусства сегодня можно увидеть под каждым кустом.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Синоптики обещают, что снег быстро растает. Так что времени у детворы немного.

Синоптики обещают, что снег быстро растает. Так что времени у детворы немного.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теплой осенью не все листья успели опасть.

Теплой осенью не все листья успели опасть.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ели в снегу создают новогоднее настроение.

Ели в снегу создают новогоднее настроение.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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