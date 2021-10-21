Первые снеговики и забитые шиномонтажки: как встретили сегодняшний день челябинцы

Снег заставил оставить транспорт дома.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Прогноз синоптиков сбылся как по часам. Предупреждения аварийных служб оправдались, и первый снег не стал ни для кого сюрпризом: снегоуборочные машины начали работать еще ночью, дворники накануне достали заготовленные лопаты, многие автомобилисты просто пересели на общественный транспорт.
Автомобилисты предпочли пересесть на маршрутки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
У дворников прибавилось работы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Тем временем, в шиномонтажках очередь.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Больше всего снегу рада детвора.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Липкий снег - идеальный материал для снеговиков!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Дети быстро убрали весь снег во дворе.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такие произведения искусства сегодня можно увидеть под каждым кустом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Синоптики обещают, что снег быстро растает. Так что времени у детворы немного.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Теплой осенью не все листья успели опасть.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ели в снегу создают новогоднее настроение.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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