Первые снеговики и забитые шиномонтажки: как встретили сегодняшний день челябинцы

Снег заставил оставить транспорт дома. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Прогноз синоптиков сбылся как по часам. Предупреждения аварийных служб оправдались, и первый снег не стал ни для кого сюрпризом: снегоуборочные машины начали работать еще ночью, дворники накануне достали заготовленные лопаты, многие автомобилисты просто пересели на общественный транспорт.

Автомобилисты предпочли пересесть на маршрутки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

У дворников прибавилось работы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тем временем, в шиномонтажках очередь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Больше всего снегу рада детвора. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Липкий снег - идеальный материал для снеговиков! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дети быстро убрали весь снег во дворе. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такие произведения искусства сегодня можно увидеть под каждым кустом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Синоптики обещают, что снег быстро растает. Так что времени у детворы немного. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Теплой осенью не все листья успели опасть. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ели в снегу создают новогоднее настроение. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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