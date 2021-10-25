В Челябинске случайно нашли массовое человеческое захоронение

Кости и черепа выкопали рядом с жилым домом. Фото: Валентина Волкова

В челябинском поселке Шершни на улице Степной сделали страшное открытие. Во время земляных работ на территории частного сектора обнаружили множество человеческих костей. Останки могут принадлежать жертвам массовых репрессий 1930-х годов.

Владельцы частного дома обнаружили что многие годы под их двором лежали человеческие скелеты, когда решили выкопать траншею для канализации и наняли для этого рабочих с трактором.

— Смотрю в окно, где ребята рыли, и говорю внучке: «Смотри, кости», — рассказала хозяйка дома. — Тракторист очень испугался, когда черепа посыпались.

.хозяева собирались просто прокопать возле дома траншею. Фото: Валентина Волкова

Горожане срочно вызвали полицию. На место происшествия приехал участковый, за ним — группа экспертов. Они оформили документы и уехали, забрав с собой часть костей.

По мнению краеведа Юрия Латышева, найденные кости — следы репрессий 1930-х годов. На это указывает массовость и значительная глубина захоронения. Кроме того, в поселке в 1990-х в поселке уже находили останки расстрелянных. Эксперт предположил, что тела сбрасывали в заброшенные золотые шахты. (На окраине поселка Шершни сейчас находится мемориальный комплекс «Золотая гора», который возведен именно на месте массовых захоронений в шахтных выработках).

— В случае нахождения массовых захоронений 1930-х годов, орган местного самоуправления обязан подать заявление в Госкомитет охраны объектов культурного наследия об объявлении этого места объектом культурного наследия, — указывает на позицию закона Юрий Латышев.

Фото: Валентина Волкова

После работы экспертов на участке еще остались кости и черепа. Что делать с ними, жители поселка не знают. По словам челябинцев, эксперты посоветовали им просто выбросить останки в мусор.

Недостаточным вниманием к памяти погибших возмутился председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

— На дороге, по-прежнему разбросаны скелетированные человеческие останки: кости в ботинках, нижние челюсти с зубами, в яме три черепа. Никто ничего не забрал, и ленточку не натянул.По факту данной находки написал заявление в Следственный комитет, — рассказал политик.

Смотреть видеосюжет Во дворе частного дома в Челябинске нашли массовое захоронение

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