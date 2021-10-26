Филиал федеральной компании «Этажи» в Челябинске празднует день рождения

Фото: "Этажи"

Компании «Этажи», крупнейшей в России на рынке риэлторских услуг, в октябре исполняется 21 год. За период существования «Этажей» доля сделок на рынке, совершенных со специалистом по недвижимости, в стране выросла с 49% до 81%. Ежегодно через риэлторов проходят сотни клиентов, желающих продать или купить жилье.

Как сообщают эксперты компании, именно в Челябинске условия для покупки недвижимости наиболее выгодные среди других отечественных городов-миллионников. Цены на недвижимость растут медленнее всего, предложение разнообразное, а спрос на квартиры высокий. В сентябре-октябре текущего года в Челябинске число сделок было на треть выше, чем в 2021-м.

«Рынок недвижимости в Челябинске продолжает активно расти. Продажи квартир в компании «Этажи» с 2020-го выросли на 250%. Последний квартал года традиционно наиболее активный на рынке недвижимости. В среднем число сделок по сравнению с летом возрастает на 20-30%, в нынешнем году мы прогнозируем даже больший ажиотаж среди покупателей. Главное преимущество, которые ценят клиенты Челябинска в работе со специалистами «Этажей» — безопасность и скорость. Наша главная задача — провести максимально прозрачную и чистую сделку. Мы гарантируем клиентам возврат денежных средств вплоть до 10 млн рублей в случае потери права собственности. Одобрение ипотеки мы проводим зачастую буквально за пару минут. База из 3 тысяч объектов позволяет быстро подбирать варианты недвижимости для приобретения, исходя из запросов клиента. Сделку можно совершить всего за два дня», — заявляют в челябинском офисе компании «Этажи».

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