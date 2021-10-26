Новый «сухой» фонтан и сквер вместо бараков

Наталья Котова интересуется мнением жителей о сквере на Воровского. Фото: мэрия Челябинска.

Этим летом многое сделано в отдаленных районах, заметно преобразился центр Челябинска. На завершающей стадии сквер с фонтаном на ЧМЗ, в «Парковом-2» осталось установить детские качели, на Воровского доделывают освещение. Эти три места находятся в разных концах города. Объединяет их то, что на привлекательные участки сразу обратили внимание застройщики и коммерсанты. Однако вместо уплотнительной застройки для жителей сделали места для прогулок.

Тренд на «сухие» фонтаны

В сквере на ЧМЗ на пересечении Шоссе Металлургов и 50 лет ВЛКСМ всегда стоял фонтан. Но он уже не работал, а на лавочках иногда собиралась молодежь после учебы в соседнем многопрофильном колледже.

Старую конструкцию было решено заменить на «сухой» фонтан. Объект должны были сдать в июле, но московский подрядчик заявил о финансовых проблемах и затянул работы на четыре месяца. После переговоров работы удалось закончить в сезон. Власти признаются, проблемы эти летом возникли практически со всеми строителями, эпидемия их не обошла стороной.

— Многие сотрудники строительных компаний болели, на некоторых объектах произошла задержка именно по этой причине, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Не смотря на это, подрядчики платят штрафы или делают дополнительную работу. Этому фонтану за свой счет строители сделали подсветку и звук.

«Сухие» фонтаны притягивают людей. Фото: мэрия Челябинска.

«Сухие» фонтаны — новый тренд для Челябинска, который появился в каждом районе. Такие объекты построены в парке Терешковой, на Тернопольской возле ЮУрГУ, в сквере на Тополиной аллее. Особенностью фонтана на ЧМЗ стали металлические лепестки, установленные в центре. Помочь закончить композицию глава Металлургического района просит жителей.

— Есть разные варианты, что разместить в центре чаши, — рассказал глава Металлургического района Сергей Кочетков. — Например, балерину или Дюймовочку. Мы готовы принять предложения, и в следующем году обязательно эту композицию внутрь чаши поставим. Также жду предложений по названию сквера. Скорее всего, он станет студенческим, так как рядом Южно-Уральский многопрофильный колледж. Это четвертый фонтан, который мы отремонтировали в районе. Все они не работали.

На фонтан администрация Челябинска направила 8,5 млн рублей. Также в сквере установили освещение, повесили лавочки-качели. Сразу после монтажа провели тестовый запуск свето-звукового «сухого» фонтана. Теперь его законсервируют до весны.

Сквер в центре города за три месяца

Вид улицы Воровского много лет портили старые бараки, обшитые желтым сайдингом и завешенные рекламой. При этом место довольно проходное: недалеко городская больница, министерство социальных отношений. Прошлым летом администрация заявила, что старые домишки снесут, коммерческое использование земли не рассматривается, и представила проект сквера.

То, что было на бумаге, воплотилось в жизнь всего за три месяца. В благоустройство вложили 20 млн рублей. Пространство разделили на три зоны: детская и спортивная площадки, качели для двоих и лавочки с необычным освещением. Вместо стандартных фонарей поставили полукруглые светильники, которые образуют световую арку.

Изначально у жителей возникали вопросы по поводу ступеней, которые были еще в проекте на одном из входов в сквер. Строителям пришлось выбирать, либо деревья, либо пологий спуск.

— Есть одна линия, которая идет вдоль дороги, вторая — по скверу, — отметила глава Челябинска Наталья Котова во время осмотра благоустройства. — Это нормально, что потоки разделены, доступность существует. Если бы мы начали опускать часть сквера, мы бы загубили деревья. К тому же, есть стройконтроль, который принимает работы.

Сейчас на Воровского заканчивают настройку освещения. Это не быстрый процесс, так как будет четыре вида подсветки. Но большая часть работ уже закончена, и сквер наполнился людьми.

Место для прогулок в «Парковом-2»

Отдаленные новые микрорайоны Челябинска не избалованы общественными пространствами. Три года назад жители «Паркового-2» наблюдали, как ставят забор, но потом строители замолкли. Споры возникли между застройщиком и администрацией. Первые продали часть земли частникам, хотя должны были передать городу. Компромисс все-таки нашли.

Пристальное внимание к качеству работ со стороны жителей понятно. Когда приехала глава Челябинска, они лично вышли удостовериться, что все построят в срок.

— Плитку-то нормально уложили? — интересуется женщина, проверяя ногой, не шатается ли покрытие.

— Думаю, закончим к ноябрю, ответила Наталья Котова. — Этот объект мы делаем два года. Сначала разбирались с землей, потом уже совместно с предпринимателями начали делать, осталось поставить несколько малых форм.

К началу ноября площадку в «Парковом-2» должны открыть. Фото: мэрия Челябинска.

Площадку на улице Петра Сумина разделили на две зоны: спортивную и игровую. В центре последней на прорезиненном покрытии поставили двухъярусную современную горку с множеством канатов. Для малышей — необычную качель в виде бревна и бизи-борд. Многие детали только завозят.

В результате усилия застройщика, управляющей компании и администрации удалось объединить. На благоустройство из городского бюджет пошло 5 млн рублей.

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