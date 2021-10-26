В Челябинской области 12-летняя школьница призналась в убийстве своего отчима

Семья, где произошла трагедия, живет в поселке Роза Коркинского района. Фото; google.ru/maps

В Челябинской области 12-летняя школьница из Коркинского района призналась в убийстве своего отчима. Как рассказал источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 22 октября в одном из домов поселка Розы.

— По предварительным данным, у матери ребенка возник бытовой конфликт с ее сожителем, в ходе которого несовершеннолетняя нанесла удар ножом в грудь мужчине. Он от полученного ранения скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), — пояснил источник КП-Челябинск.

Возраст уголовной ответственности в России начинается с 14 лет, поэтому девочка в любом случае избежит наказания. После произошедшего ее могут только поставить на учет в ПДН. Тем не менее источник в правоохранительных органах не исключает версию, что ребенок мог взять вину на себя, чтобы уберечь свою мать от уголовного преследования.

О семье известно, что она не состоит на учете в органах опеки и ПДН. У нападавшей девочки есть младшая сестра девяти лет. Что касается отчима, то он привлекался к ответственности за грабеж, угон и кражу. Мать детей ранее не судима.

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