Соскучились по снегу? В эти 10 дней его будет много Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске уже был предпоказ зимы — неделю назад в городе выпал первый снег. Он растаял на следующий же день, оставив жителям возможность насладиться осенними деньками. Но через 10 дней они закончатся — пусть и не по календарю. Синоптики разных сервисов в Челябинске поделились прогнозами на ближайшие полторы недели с 28 октября по 6 ноября. Спойлер: это последние дни с плюсовой температурой. Дальше — только минус.

Метеорологи Яндекс.Погоды предполагают, что за эти 10 дней челябинцы не ощутят на себе температурных скачков. Столбики термометров будут колебаться от 4 до 6 градусов выше нуля. Прохладнее всего будет только 2 ноября: тогда на улице похолодает до +2.

Скриншот: yandex.ru

Но несмотря на стабильную температуру осадки будут варьироваться. В эту пятницу ожидают небольшой дождь с прояснениями. В выходные он сменится на снегопад, который прекратится только в понедельник, а потом возобновится еще на два дня.

А вот в «Гисметео» считают, что никакого снега не будет. И что погода в Челябинске огорчит нас только кратковременными дождями. Капать будет шесть дней из 10. Кстати, заметили, что эта осень оказалось сухой и ливней практически не было?

Скриншот: gismeteo.ru

Все это время будет дуть страшный, срывающий капюшоны ветер: максимальная скорость за 10 дней составит 16 метров в секунду. В остальные дни — слабее, но все равно стоит покрепче держаться за заборы и перила, чтобы вас не сдуло. Стихия утихомирится только на 3 и 5 ноября.

График «Рамблер.Погоды» показывает, что за полторы недели чаще всего дневные температуры будут выше ночных. То есть днем будет теплее — и это норма. Но есть исключения: 29 октября и 2 ноября днем будет на два градуса холоднее, чем ночью.

Скриншот: weather.rambler.ru

Также, судя по кривым погоды в Челябинске на 10 дней, 30-го октября будет самый большой температурный разрыв: ночью столбики опустятся до -5, а днем поднимутся только на 1 градус выше нуля. Именно в этот день синоптики обещают снегопад.

Такова погода на ближайшие 10 дней в Челябинске — с 28 октября по 6 ноября включительно. А уже в следующее воскресенье температура упадет ниже нуля и уже вряд ли поднимется.

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