Фитнес, ГТО, азарт и эмоции: в Челябинске прошел молодежный фестиваль «Осенний Батл»

В Челябинске прошел молодежный фестиваль «Осенний Батл».

«Фестиваль «Осенний Батл» для молодежи! Было круто!», «Спасибо организаторам и участникам», «50 команд — это здорово»… Такие комментарии можно увидеть на странице в социальных сетях Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный». Участники Фестиваля, который прошел на площадке Парка «Сад Победы» действительно получили массу положительных эмоций и активно, по-спортивному провели один из недавних выходных дней.

На фестиваля каждый мог принять участие в различных видах состязаний.

Полсотни команд, почти 300 участников, фитнес-турнир, ГТО-эстафета, игра лазертаг. Сад Победы на один день превратился фактически в стадион под открытым небом.

Почетными гостями Фестиваля «Осенний Батл», который традиционно проводится при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска, стали посол комплекса ГТО в Челябинской области, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка Европы Евгения Зинурова, мастер спорта по спортивной ходьбе, КМС по горному бегу, победитель и призер всероссийских соревнований Кирилл Шутов. В проведении Фестиваля также участвовал руководитель федерации «УралСтронг — Силачи Руси», победитель и призер многих всероссийских турниров Дмитрий Кононец.

Дмитрий Кононец руководил площадкой «фитнес-эстафета».

— Вся соревновательная программа, судейство, церемония открытия и награждения, — все было четко продумано, а сами площадки оборудованы на очень высоком уровне. Это позволило участникам максимально проявить свои способности и просто получить максимум эмоций и хорошего настроения, — отметил Дмитрий Кононец.

Ведущий Фестиваля «Осенний батл» Виктор Дорошенко задорно комментировал все состязания, добавляя азарта и новых эмоций, проводил различные конкурсы и порадовал участников своим песенным исполнением на главной сцене.

Участники фестиваля состязались в различных видах программы.

Гречневая каши из полевой кухни и горячий чай помогли участникам подкрепиться и набраться сил!

Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» традиционно проводит физкультурно-спортивные мероприятия для всех желающих. Это и молодежный фестиваль «Осенний батл» и фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе. В различных районах Челябинска движение проводит бесплатные тренировки на открытых площадках для людей старшего поколения, для молодежи.

В программе фестиваля - ГТО-эстафета.

— Активный, здоровый образ жизни, регулярные занятия, участие в различных турнирах, — это не только результаты в итоговых протоколах, но главное — заинтересовать, увлечь людей всех возрастов, приобщить их к двигательной активности, к физической культуре и спорту, — подчеркнул руководитель движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков.

Победители и призеры фестиваля "Осенний батл"-2021.

ДЛЯ СПРАВКИ

Победители и призеры Фестиваля «Осенний батл»-2021

ГТО-эстафета

1 место — «ЧЮК»

2 место — «Смешарики»

3 место — «Сборная дрищей»

Лазертаг

1 место — «УралГУФК»

2 место — «Отчаянные программисты»

3 место — «Дружина»

Фитнес-эстафета

1 место — «Сборная дрищей»

2 место — «ВКС»

3 место — «Победа»

Победители и призеры получили дипломы, ценные призы и подарки: беспроводные наушники, спортивные рюкзаки и портативные аккумуляторы.

Гречневая каша из полевой кухни придала участникам новых сил.

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