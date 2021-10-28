Фитнес, ГТО, азарт и эмоции: в Челябинске прошел молодежный фестиваль «Осенний Батл»

В Челябинске прошел молодежный фестиваль «Осенний Батл».
«Фестиваль «Осенний Батл» для молодежи! Было круто!», «Спасибо организаторам и участникам», «50 команд — это здорово»… Такие комментарии можно увидеть на странице в социальных сетях Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный». Участники Фестиваля, который прошел на площадке Парка «Сад Победы» действительно получили массу положительных эмоций и активно, по-спортивному провели один из недавних выходных дней.
На фестиваля каждый мог принять участие в различных видах состязаний.
Полсотни команд, почти 300 участников, фитнес-турнир, ГТО-эстафета, игра лазертаг. Сад Победы на один день превратился фактически в стадион под открытым небом.
Почетными гостями Фестиваля «Осенний Батл», который традиционно проводится при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска, стали посол комплекса ГТО в Челябинской области, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка Европы Евгения Зинурова, мастер спорта по спортивной ходьбе, КМС по горному бегу, победитель и призер всероссийских соревнований Кирилл Шутов. В проведении Фестиваля также участвовал руководитель федерации «УралСтронг — Силачи Руси», победитель и призер многих всероссийских турниров Дмитрий Кононец.
Дмитрий Кононец руководил площадкой «фитнес-эстафета».
— Вся соревновательная программа, судейство, церемония открытия и награждения, — все было четко продумано, а сами площадки оборудованы на очень высоком уровне. Это позволило участникам максимально проявить свои способности и просто получить максимум эмоций и хорошего настроения, — отметил Дмитрий Кононец.
Ведущий Фестиваля «Осенний батл» Виктор Дорошенко задорно комментировал все состязания, добавляя азарта и новых эмоций, проводил различные конкурсы и порадовал участников своим песенным исполнением на главной сцене.
Участники фестиваля состязались в различных видах программы.
Гречневая каши из полевой кухни и горячий чай помогли участникам подкрепиться и набраться сил!
Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» традиционно проводит физкультурно-спортивные мероприятия для всех желающих. Это и молодежный фестиваль «Осенний батл» и фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе. В различных районах Челябинска движение проводит бесплатные тренировки на открытых площадках для людей старшего поколения, для молодежи.
В программе фестиваля - ГТО-эстафета.
— Активный, здоровый образ жизни, регулярные занятия, участие в различных турнирах, — это не только результаты в итоговых протоколах, но главное — заинтересовать, увлечь людей всех возрастов, приобщить их к двигательной активности, к физической культуре и спорту, — подчеркнул руководитель движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков.
Победители и призеры фестиваля "Осенний батл"-2021.
ДЛЯ СПРАВКИ
Победители и призеры Фестиваля «Осенний батл»-2021
ГТО-эстафета
1 место — «ЧЮК»
2 место — «Смешарики»
3 место — «Сборная дрищей»
Лазертаг
1 место — «УралГУФК»
2 место — «Отчаянные программисты»
3 место — «Дружина»
Фитнес-эстафета
1 место — «Сборная дрищей»
2 место — «ВКС»
3 место — «Победа»
Победители и призеры получили дипломы, ценные призы и подарки: беспроводные наушники, спортивные рюкзаки и портативные аккумуляторы.
Гречневая каша из полевой кухни придала участникам новых сил.
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