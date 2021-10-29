«Комсомолка» с инспекторами ГИБДД и официальным дилером SKODA поздравили челябинцев с Днем автомобилиста

Водители думали: «Ну вот, опять рейд», а на самом деле их ждали подарки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29 октября «Комсомольская правда» вместе с инспекторами ГИБДД и партнером «Яромир Авто» — официальным дилером SKODA — поздравляли водителей с Днем автомобилиста, который традиционно отмечают в последнее воскресенье октября. В преддверии праздника полицейские останавливали водителей не для того, чтобы подышать в трубочку, а для вручения подарочков.

— Думаю, ну вот, опять проверки, а тут подарки. Еще и на камеру все записали, я обалдела. Спасибо, это очень приятно, — поделилась впечатлениями Олеся.

Мама вернется домой с сюрпризом для ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как это бывает в обычной жизни? Зачастую как только инспекторы взмахивают жезлами, водители в панике начинают искать документы. Потом они останавливаются, и вместе с инспекторами к ним подходит человек с включенной камерой. Водители думают: «Ну вот, опять рейд». А нет! К дороге подходят позитивно заряженные сотрудники «Комсомолки» с пакетами, полными подарков. И в моменте водители начинают понимать, что можно расслабиться, пошутить, принять поздравление ко Дню автомобилиста и позитивными отправится по делам.

Полицейские пристально разглядывали марку машины перед тем, как ее остановить. В рамках акции тормозили исключительно «Шкоды». Восторженные автолюбители с улыбкой принимали подарки и в ответ желали хорошего дня сотрудникам ГИБДД. Не каждый же день увидишь, что улыбчивый инспектор просит тебя выйти из машины и забрать приятный сюрприз.

Не удивляйтесь, если увидите довольных водителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня история очень интересная, ведь мы останавливаем конкретную марку автомобилей и дарим им подарки, а их мы дарим не часто, — комментирует инспектор ГИБДД.

Мы вручали два комплекта подарков от «Яромир Авто». В первом комплекте была фирменная кружка с рисунком и купон на получение приятных бонусов. Второй комплект больше предназначен для водителей с семьей. В него входит удобная сумка для сменной обуви и раскраска с правилами дорожного движения.

Детишкам будет интересно поизучать и разукрасить небольшую книжку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые водители так спешили на работу, что забывали взять подарки. В основном это были водители такси. Видимо, инспекторы их остановили именно в тот момент, когда таксисты приняли заказ. Однако, не все таксисты уехали с пустыми руками. Были и те, кто фоткался с сотрудниками ГИБДД и редакцией «Комсомольской правды».

Довольный таксист поехал на заказ после 3 минутной веселой остановки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вожу довольно долго, и меня еще не останавливали с такой акцией. Спасибо!, — стеснительно говорит Валентина.

Это уже не первая акция, которую «Комсомолка» проводит совместно с ГИБДД и «Яромир Авто». В 2020 году челябинцев поздравляли с Днем защиты детей. Инспекторы напоминали водителям правила перевоза детей. Акция проходила в похожем формате.