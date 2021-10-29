Какие ограничения ожидают жителей Кургана в ближайшее время

Фото: предоставлено "Инвитро"

В Курганской области ограничения коснутся большинства предприятий в регионе, в том числе спорткомплексов, фитнес-клубов, салонов красоты, образовательных учреждений, всей сферы культуры и развлечений. Кафе и рестораны будут работать только в формате доставки и навынос.

Работу в обычном режиме продолжат производства непрерывного цикла, коммунальные службы, организации тепло- и водоснабжения, энергетические компании, аптеки и продуктовые магазины.

Напоминаем, что с 30 октября в торговых центрах, кафе и ресторанах, фитнес-клубах и других учреждениях сферы услуг, станет обязательным предъявление QR-кодов о наличии прививки от COVID-19 или перенесенной болезни. Это правило не затронет только пункты переписи населения и мобильные пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах.

Медицинские офисы «Инвитро» в Кургане продолжат работу в штатном режиме.

Комментирует Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»: «Локдаун поможет временно снизить заболеваемость, но потом она снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой «прорывной» инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало. Если где-то появляется скопление неиммунных к данной инфекции людей — это возможность для распространения коронавируса. То есть, похоже, что коронавирус с нами навсегда. В виде спорадической заболеваемости или в виде эпидемии — зависит от количества и качества резистентных людей в рассматриваемой популяции. Локдаун снизит суточную заболеваемость, но быстро не снизит летальность, поскольку умирать будут пациенты, госпитализированные до введения ограничений».

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