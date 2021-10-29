В Минздраве Челябинской области назвали список адресов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса в любое время

Пункты вакцинации работают круглосуточно.

Минздрав Челябинской области опубликовал список адресов, где круглосуточно вакцинируют от коронавируса. Отметим, что сделать вакцину можно будет бесплатно. Для это при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

— Желающие сделать прививку на месте заполнят анкету и согласие, которые нужны для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, а также проведет сбор анамнеза, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Публикуем список адресов, где можно сделать прививку от COVID-19 в Челябинской области.

Челябинск

— ГКБ № 2, пр. Ленина, 82;

— ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28;

— ГКБ № 8, ул. Горького 18;

— ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5;

— ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

Сатка

— Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

— ГБ № 1, приемный покой.

Касли

— Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

—Районная больница, приемный покой.

Кыштым

—Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

—Городская больница, приемный покой.

село Миасское

—Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей

—Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

—Районная больница, приемный покой.

Троицк

—Медпункт пункт ЖД вокзала.

Карталы

—Городская больница, приемный покой стационара.

Чебаркуль

—Областная больница, приемное отделение.

Октябрьское

—Районная больница, приемный покой.

Увелка

—Районная больница, приемный покой.

Коркино

— Городская больница №1, травмпункт;

— Городская больница №2, приемный покой инфекционного отделения.

село Агаповка

— Районная больница.

Нязепетровск

— Районная больница.

село Кизильское

—Районная больница.

Миасс

—Городская больница №3 (19:00 - 22:00)

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