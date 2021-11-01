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Общество1 ноября 2021 10:56

На сайте «Комсомольской правды» началось голосование за «Народного участкового» от Челябинской области

Начался финальный этап XI Всероссийского конкурса
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Челябинскую область представляет участковый из Кизильского района. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинскую область представляет участковый из Кизильского района. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Капитан полиции из Челябинской области претендует на звание «Народный участковый» страны. С 1 ноября началось голосование за кандидатов, прошедших в финальный тур.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомольской правдой». С 1 ноября до 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на сайте «Комсомолки» за кандидата от Челябинской области. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых — более 48 тысяч сотрудников.

Проголосовать за кандидата можно только один раз.

Проголосовать за кандидата можно только один раз.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Наш регион представляет участковый из Кизильского района Аманбол Турибаев. Несколько лет назад он отказался от работы в Челябинске и вернулся на родную землю, чтобы следить за порядком там, где родился и вырос. Теперь его главное достижение и гордость — это не погони, как в боевиках, а низкая преступность. За это участкового жители района ценят и благодарят.

Аманбол Турибаев прошел в финальный тур всероссийского конкурса. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Аманбол Турибаев прошел в финальный тур всероссийского конкурса. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

ВАЖНО

победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день - в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

Вы можете проголосовать всего один раз и только за одного участника нашего конкурса. Будьте внимательны.

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