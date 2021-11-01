Хаски-центр «Аквилон»: отличный семейный отдых и море позитива

Фото:"Аквилон"

Повеселиться и отдохнуть всей семьей приглашает хаски-центр «Аквилон» akvilon74.ru. Всего 15 минут езды от Челябинска, и вот вы уже купаетесь во внимании белоснежных самоедов и дружелюбных хаски. Только протяните к ним руку — гарантируем, вам сразу понравятся эти энергичные любвеобильные создания. Хаскитерапия поможет справиться с хандрой и надолго зарядит позитивом. А как они катают в упряжках — хаски и самоедам нет в этом равных!

Фото: "Аквилон"

В «Аквилоне» круглый год работает более десятка развлекательных и экскурсионных программ, а в игровых квестах вы легко сможете перевоплотиться в индейца, ковбоя или викинга. День рождения, выпускной, каникулы или Новый год — здесь готовы организовать и провести любой праздник.

Фото: "Аквилон"

Приключения любят не только дети. Приезжайте сюда в выходной и проведите «Семейный день в «Аквилоне». Каждую неделю — различные тематические праздники. А еще — общение с хаски и самоедами, знакомство с пони и катание на лошадях, гонки на квадроциклах.

Фото: "Аквилон"

Хотите узнать больше о тайнах северных народов? Проходите в настоящий чум-музей, присаживайтесь на нары, покрытые оленьей шкурой, и слушайте легенды Великого шамана. Самым послушным разрешат потрогать орудия охоты, примерить одежу народов Севера и даже принять участие в ритуальном танце.

Фото: "Аквилон"

В хаски-центре есть кузница, где настоящий мастер горна и металла поделится секретами своего ремесла и даже научит чеканить монеты!

Фото: "Аквилон"

Проверить меткость в тире или проявить творчество на мастер-классах — время в «Аквилоне» бежит также стремительно, как собачья упряжка. Зато как увлекательно — про существование гаджетов и телевизора гости просто забывают!

«Аквилон» работает каждый день с 9.00 до 18.00. Перед визитом лучше позвонить по телефонам: (351) 225-22-00 или 225-42-68 и уточнить, в какое время подъехать.

Хаски-центр находится по адресу: пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная, 1Б.

Проезд по трассе М5 (Челябинск-Уфа) 15 минут от выезда из города по Уфимскому тракту, поворот направо сразу после километрового знака 23 — указатель «Южно-Челябинский прииск»

Дополнительную информацию и расписание тематических праздников смотрите на сайте akvilon74.ru.