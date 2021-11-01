«Как в хлеву»: жители Кургана раскритиковали антиковидный забор в местном ТЦ

Курганцы сравнили торговый центр с сараем из-за деревянных поддонов. Фото: Инцидент | Курган / vk.com

Жители Кургана в соцсетях высмеяли антиковидную дорожку из поддонов, которую разместили в ТРЦ «Рио». Основным назначением этой конструкции является разделение вакцинированных людей от непривитых.

— Ведь додумались же! Как в хлеву. Из приличного и относительно современного торгового центра сделали сарай, — написал один из жителей в группе «Инцидент | Курган» во «Вконтакте».

— ТРЦ «Рио», где сено? — отметил другой пользователь, намекнув на сельский дизайн конструкций.

— Осталось колючку сверху натянуть да вертухаев рядом поставить, — добавили в соцсетях.

Люди, имеющие QR-код, передвигаются по торговому центру без препятствий. Что касается непривитых, то они могут ходить только в пределах антиковидной дорожки, которая ведет в продуктовый магазин.

Отметим, что дозвониться до представителей ТРЦ «Рио» корреспонденту «комсомолки» не удалось.

Напомним, в Курганской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

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