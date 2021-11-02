Анализ ситуации: губернатор побывал в самом большом прививочном пункте Челябинской области

Челябинская пенсионерка Любовь Ивановна Маркова решила привиться от коронавируса. Выбрала мегапункт вакцинации, который всю нерабочую неделю, до 7 ноября, открыт во дворце спорта «Юность».

СТРАШНО ЗАБОЛЕТЬ

— Я веду активный образ жизни: посещаю бассейн, люблю ходить в баню. Сейчас для непривитых пенсионеров возрастом от 60 лет введен режим самоизоляции и вход в спортивные комплексы возможен только по QR-коду. Решила привиться.

Работающий челябинец Игорь Васильчук решил в нерабочую неделю привиться в «Юности». Днем раньше здесь вакцинировалась его жена:

— Оказывается, мы перенесли коронавирус на ногах летом. Узнали об этом, когда на Кировке в мобильном пункте сдали ПЦР — обнаружились антитела. Привьемся, чтобы не рисковать.

ВОЛОНТЕРАМ НЕ ПРИСЕСТЬ

Пункт вакцинации во дворце спорта «Юность» — самая большая прививочная площадка в Челябинской области: здесь работает 20 кабинок для вакцинации. На первом этаже, в фойе, люди заполняют документы и ждут приглашения подняться на второй этаж. Обязателен осмотр врача: получив первичный анамнез, по показаниям доктор назначает ту или иную вакцину.

Волонтёры помогают заполнить анкеты. Фото: Ольга АНТОНОВА

Разобраться с заполнением анкеты, отсканировать документы для внесения в федеральный реестр помогают студенты-волонтеры. Перед входом в «Юность» задолго до начала работы пункта змеилась очередь.

В понедельник, 1 ноября, в пункте вакцинации во дворце спорта «Юность» побывал губернатор Алексей Текслер. Он познакомился с работой врачей, поговорил с пришедшими привиться.

По решению главы региона всю неделю до 7 ноября включительно мегапункт вакцинации будет начинать работать на 2 часа раньше, с 10.00 до 20.00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У нас достаточно широкий перечень вакцинальных пунктов по региону. В проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта, 71 мобильный пункт вакцинации. Работают 27 круглосуточных пунктов вакцинации, пять из них находятся в Челябинске. Медбригады работают в ледовой арене «Трактор» в Челябинске, во дворце спорта «Металлург» в Магнитогорске.

Самый большой пункт — в «Юности». Организация работы грамотная, по принципу «бережливой поликлиники». Опыт удачный. Думаю, мы продолжим здесь работать и после 7 ноября. Проанализируем статистику и примем решение.

Эта неделя — определяющая. Я призываю наших жителей сократить количество контактов, привиться тех, кто еще не вакцинирован. Сегодня это единственный способ избежать болезни. Введенные ограничения распространяются на тех, кто не привит. Надеюсь, что эта неделя станет переломной для нас всех и количество заболевших и госпитализированных будет снижаться.

Привиться в ТРК можно и в нерабочую неделю:

Челябинск

ТРК «Космос»

12:00 — 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75

12:00 — 20:00

ТК «КС»

14:00 — 20:00

Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11

14:00 — 19:00

ТРК «Алмаз»

2, 3 ноября

14:00 — 18:00

4 — 7 ноября

14:00 — 20:00

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор»

12:00 — 20:00

ТРК «Континент»

12:00 — 20:00

ТРК «Семейный парк»

12:00 — 20:00

ТЦ «Лента»

12:00 — 20:00

ТК «Джаз Молл»

12:00 — 20:00

Миасс

Администрация города

12:00 — 17:00

Златоуст

До 5 ноября

Автовокзал

9:00 — 14:00

Администрация города

13:00 — 17:00

6, 7 ноября

Автовокзал

10:00 — 15:00

Кыштым

ТК «Радуга»

12:00 — 20:00

ЦИФРА

3126 человек вакцинировались от коронавируса в выходные дни во дворце спорта «Юность»

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