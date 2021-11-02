«Вонь невыносимая»: жители Троицка второй день не могут пользоваться водой из-под крана

Троичане вынуждены искать альтернативные источники воды. Фото: читатель КП

Жители Троицка Челябинской области второй день выживают без чистой воды в водопроводе. Проблемы начались накануне, когда обнаружилось повышенное содержание аммиака в реке Уй.

Горожанам сначала порекомендовали кипятить воду перед употреблением. Затем водоснабжение полностью прекратили на пять часов. К жилым домам обещали организовать подвоз чистой воды в цистернах, но, судя по отзывам горожан, машины приехали не во все районы.

На местном водоканале провели промывку оборудования и дополнительное хлорирование. Вечером водоснабжение в городе постепенно восстановили, однако существенного улучшения качества воды троичане не заметили.

— Руки помыла с мылом, вышла из ванной комнаты, а ручки мылом и не пахнут, такое ощущение, как будто вышла из сарая, где только что чистила навоз у хрюшек, — рассказала в соцсети жительница троицкого 2-го микрорайона.

— Вонь от воды осталась, — жалуется жительница улицы Зеленой.

— Вода грязная и вонь невыносимая даже через фильтры, — рассказывает живущая рядом с железнодорожным вокзалом горожанка.

Жители Троицка придумывают, как добыть чистую воду. Кто-то идет за недешевой бутилированной водой в магазин. Живущие рядом с монастырем горожане выстроились с бутылками и канистрами в очередь к пробуренной возле храма скважине.

В ООО «Троицкий Водоканал» сообщили, что ухудшение качества воды происходит в осенний и весенний периоды, а проведенное отключение — скорее предупредительная, чем чрезвычайная мера. Тем не менее, в городе созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

— Необходимо вести постоянный мониторинг состояния воды не только по аммиаку, но и по другим показателям — поручил мэр Троицка Александр Виноградов.

Горожане выстроились в очередь к скважине, цистерн с чистой водой дождались не все. Фото: читатель КП

В региональном министерстве экологии начали проверку, чтобы выяснить источник загрязнения. Специалисты ведомства должны, в том числе узнать, причастны ли к загрязнению сельхозпредприятия. Многие троичане убеждены, что в реку попали отходы со свинокомплекса «Ромкор».

— Отключение воды — это, скорее, превентивная мера. Сейчас в реке Санарка и Уй наблюдается превышение концентрации аммиака в меньшей степени, — рассказали в минэкологии. О результатах проверки обещают сообщить в течение дня.

Тем временем троичане опасаются, как бы вода с запахом навоза не спровоцировала всплеск инфекционных заболеваний. Качество воды все еще под вопросом.

— Администрация города призывает троичан употреблять воду в кипяченом виде, — сообщили в мэрии. 2 ноября в городе вновь организуют подвоз питьевой воды. График доставки опубликовали на официальном сайте администрации.

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