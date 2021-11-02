Ищут липовые сертификаты с QR-кодами: в курганскую поликлинику пришли с обысками силовики

Проверки серьезно не повлияли на прием пациентов в поликлинике. Фото: ura.ru

В курганскую поликлинику №2 пришли с обысками силовики. Как сообщают очевидцы, на прием пациентов в медучреждении это серьезно не повлияло, но людей напугали. Предполагается, что проверки могут быть связаны с продажей QR-кодов.

— Вот, блин, все прикидываются, что не продают. Сколько некие люди не узнавали, всем говорили, что так не делают. Кто те люди, с которыми получилось договориться? Просто чтоб не ходить в магазины одежды от Gucci, а посетить обычный H&M, — пестрят соцсети гневными сообщениями.

Другие заявляют, что не верят в липовую вакцинацию и видели, как в поликлинике люди после уколов прикладывали ватку с капельками крови. Особо знающие утверждают, что для получения сертификата достаточно договориться с нужными людьми и на прививку не ходить.

В силовых ведомствах региона информацию о произошедшем не комментируют.

По сообщению оперштаба по коронавирусу в Курганской области, полную вакцинацию прошли 237 тысяч человек, первый компонент проставили 3369 жителей региона.

Напомним, недавно в Курганскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» - 19 тысяч 800 комплектов доз. Ее передали в лечебные учреждения. На 2 ноября в регионе области лабораторно подтверждено 214 новых случаев COVID-19.

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