Нужен ли QR-код в аэропорту и для поездок из Челябинской области в 2021

Для некоторых поездок QR-код необходим Фото: Андрей АБРАМОВ

В распоряжении губернатора Челябинской области указаны места, куда будут пускать только по QR-коду. Аэропортов, а также железнодорожных и автовокзалов в этом списке не было. Значит ли это, что туда можно попасть без прививки или справки переболевшего? «Комсомолка» выяснила, нужен ли QR-код в аэропорту и на вокзалах для поездок из Челябинской области.

Нужен ли QR-код в аэропорту?

Если вы полетите в другой город России, то сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста не потребуются. Однако нужно понимать, что в других регионах могут быть особые требования к иногородним пассажирам. Поэтому лучше заранее изучите информацию на официальных сайтах или в Роспотребнадзоре.

Если перелет заграничный, то отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации обязательны. Причем последний компонент прививки нужно поставить как минимум за 14 дней до поездки. Кроме того, QR-код должен быть на двух языках: русском и английском.

— Требования в разных странах отличаются и меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в Египет тест должен быть сдан не позднее 72 часов до въезда в страну. Отсчитывается это от времени забора биоматериала в лаборатории. Справка должна быть выдана на арабском или английском языках. Если пассажир недавно переболел ковидом, и у него на руках есть справка от медучреждения, подтверждающая наличие антител и заверенная печатью, то он допускается к перелету без ПЦР-теста, — написано на сайте челябинского аэропорта имени Курчатова.

Но это еще не все. Попасть в терминал можно только в маске — это правило действует на всех без исключения. Если ее нет, придется купить, например, в торговом автомате.

Возвращаясь из зарубежных поездок в Челябинск, будьте готовы сдать ПЦР-тест на коронавирус. Сделать это можно прямо в аэропорту — в зале прилета внутреннего терминала.

Нужен ли QR-код для поездок с железнодорожного вокзала?

На железнодорожном вокзале поезда курсируют только по России. А потому при покупке билетов или посадке QR-код не спросят. Но вокзал и поезда — это общественные места, где необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиками — для этого установлены диспенсеры.

— Комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров, реализуется во всех поездах, курсирующих по полигону Южно-Уральской железной дороги. Среди них — бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты, — прокомментировали в пресс-службе ЮУЖД.

Наличие масок - обязательно, за этим пристально следят Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Дверные ручки, перила, поручни, посадочные места для пассажиров и туалетные комнаты на вокзале обрабатывают от 2 до 6 раз в день с применением антисептиков.

Нужен ли QR-код для поездок с автовокзала?

Сейчас с челябинских автовокзалов можно уехать только в соседние города и регионы — международные рейсы отменили еще в первую волну коронавируса.

В аэропорту и на вокзалах проводят дезинфекцию Фото: Андрей АБРАМОВ

— QR-код мы не требуем, но он приветствуется. Постоянно проверяем наличие масок и соблюдение требований безопасности, — рассказал руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев. — Если бы были международные рейсы, QR-коды у нас тоже были бы обязательны.

Получается, что на вопрос «Нужен ли QR-код в аэропорту и для поездок» ответ ясный — только для международных рейсов. Выезжая или вылетая в другой город России, нужно будет только соблюдать масочный режим. Но если вы неважно себя чувствуете, оставайтесь дома и вызывайте врача. Не заражайте других пассажиров.

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