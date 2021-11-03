Проектом не предусмотрено: новая улица Наркома Малышева в Челябинске сдается без тротуаров

Проектом переход со стороны Братьев Кашириных не был предусмотрен. Фото: Ольга ЩАПИНА

Комитет дорожного хозяйства Челябинска прокомментировал отсутствие тротуаров, которые должны вести от новой дороги на Наркома Малышева к жилым домам и магазинам. Сейчас, когда на улице грязь, жителям района «Академ» на Северо-Западе приходится ходить по газону или земле, которую засыпали после прокладки проезжей части.

— Строительство тротуаров вдоль улицы Братьев Кашириных как к жилым домам, так и в сторону Челябинского государственного университета проектом не предусмотрено, — говорится в официальном ответе журналисту «Комсомольской правды» от председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова. — Исполнение проектных решений находится на контроле Управления государственного строительного надзора Челябинской области, то есть объект должен быть построен в соответствии с проектом, любые отклонения от проектных решений невозможны.

Тротуар на Кашириных в сторону университета только обозначили. Фото: Ольга ЩАПИНА

Сейчас переговоры с комитетом ведет депутат райсовета Калининского района Дмитрий Бельский. К нему поступило несколько обращений от жителей. На последней встрече в сентябре прозвучали обещания сделать тротуары до начала сезона дождей.

— Прохода к домам нет, как со стороны Кашириных, так и Университетской набережной, — рассказал депутат. — Сказали, что при проектировании допустили ошибку и не учли потоки пешеходов. А сейчас не могут делать, так как это будет отступление от контракта. Договорились, что после сдачи, они сделают один из двух переходов.

Тротуар на Университетской набережной также не предусмотрен. Фото: мэрия Челябинска.

Чтобы попасть в магазин на Университетской набережной, жителям с другой стороны микрорайона, где супермаркетов нет, приходилось преодолевать лужи и грязь. Теперь появилась дорога, но тротуар так и не сделали. Из ответа комитета дорожного хозяйства следует, что в этом году работы проводить не будут.

— В рамках действующего муниципального контракта выполнить указанные работы не представляется возможным. Вопрос обустройства указанных тротуаров будет рассмотрен в дорожно-строительном сезоне 2022 года, — говорится в ответе.

Строительство улицы Наркома Малышева проходило в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы вело ООО «Уралстройком». Дорогу заасфальтировали, сделали изгибы, чтобы машины сбавляли скорость перед детсадом, проложили ливневку, поставили светофор и нарисовали несколько пешеходных переходов.

Так выглядела дорога до ремонта. Фото: Google Карты.

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