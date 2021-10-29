При строительстве дороги Наркома Малышева в Челябинске забыли про тротуар к дому

Эта тропинка ведет на остановку и к университету.
Фото: Ольга ЩАПИНА
В Челябинске закончилось строительство дороги по улице Наркома Малышева на Северо-Западе Челябинска. Дорога соединяет Братьев Кашириных и Университетскую набережную, открывает доступ к детскому садику и Челябинскому госуниверситету. До этого несколько лет жителям нового микрорайона приходилось ходить и ездить по пыльной строительной дороге с ямами и грязью после дождя.
В этом году дорогу заасфальтировали, сделали изгиб, чтобы машины сбавляли скорость перед детсадом, проложили ливневку, поставили светофор и нарисовали несколько пешеходных переходов. Однако главный тротуар, которого жители ждали больше всего, даже не предусмотрели. Большинство людей так и продолжают ходит по грязи, пересекая новую дорогу.
Новую дорогу с тротуарами ждали с нетерпением.
Фото: Ольга ЩАПИНА
— Как ходила по грязи здесь каждый день, так и хожу, — возмущается местная жительница. — Смысл в такой дороге, если нет удобного тротуара. Здесь ходят много студентов, не оставили прохода к магазинам.
Перехода к дому на Кашириных не предусмотрели.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Работы на Наркома Малышева закончили в середине октября, вывезли технику и остатки материалы. Сейчас работает светофор в режиме желтого сигнала.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru