При строительстве дороги Наркома Малышева в Челябинске забыли про тротуар к дому

Эта тропинка ведет на остановку и к университету. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске закончилось строительство дороги по улице Наркома Малышева на Северо-Западе Челябинска. Дорога соединяет Братьев Кашириных и Университетскую набережную, открывает доступ к детскому садику и Челябинскому госуниверситету. До этого несколько лет жителям нового микрорайона приходилось ходить и ездить по пыльной строительной дороге с ямами и грязью после дождя.

В этом году дорогу заасфальтировали, сделали изгиб, чтобы машины сбавляли скорость перед детсадом, проложили ливневку, поставили светофор и нарисовали несколько пешеходных переходов. Однако главный тротуар, которого жители ждали больше всего, даже не предусмотрели. Большинство людей так и продолжают ходит по грязи, пересекая новую дорогу.

Новую дорогу с тротуарами ждали с нетерпением. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Как ходила по грязи здесь каждый день, так и хожу, — возмущается местная жительница. — Смысл в такой дороге, если нет удобного тротуара. Здесь ходят много студентов, не оставили прохода к магазинам.

Перехода к дому на Кашириных не предусмотрели. Фото: Ольга ЩАПИНА

Работы на Наркома Малышева закончили в середине октября, вывезли технику и остатки материалы. Сейчас работает светофор в режиме желтого сигнала.

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