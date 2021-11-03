В Кургане студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение с 8 ноября

Дополнительные курсы и уроки тоже будут проходить на дистанте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курганские студенты и школьники перейдут на дистанционное обучение с 8 по 14 ноября. Предполагается, что введение дистанта поможет свести к минимуму риски заражения коронавирусом и ОРВИ среди учащихся. Об этом заявили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

Теперь школьникам и студентам вузов, колледжей и техникумов, как минимум, неделю придется учиться в режиме онлайн. Дополнительные курсы и уроки тоже будут проводиться на дистанте, и пока неясно продлят ли данную меру. А вот детские садики наоборот войдут в привычный, очный режим.

— Детсады приступят к обычному режиму и будут соблюдать все антикоронавирусные меры, а также с применят «утренний фильтр» для детей, — сообщили в ведомстве.

Эпидемиологическая обстановка в регионе не утешительна. За прошедшие сутки в Курганской области только официально зафиксировали 214 новый случаев заражения коронавирусом. Треть из них приходится на Курган.

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