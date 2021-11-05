Главврач челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко вакцинации: «Теперь на первый план выходит не здоровье, а.. QR-код»

Максим Угвиненко считает, что вакцинация - это не политическая обязаловка, а страховка здоровья. Фото: ugnivenko_gkb1/Instagram.com

Главврач челябинской ГКБ №1 Максим Угнивенко вернулся в город из отпуска и «обнаружил странный новый выверт в головах у соотечественников» в связи с вакцинацией от коронавируса. Свои размышления медик опубликовал на странице в Instagram. Публикуем его пост.

— Вернулся в город после отпуска. Очереди на вакцинацию радуют. Но обнаружил странный новый выверт в головах у соотечественников.

Теперь на первый план выходит не здоровье, а.. QR-код. И надо как-то «побыстрее его получить», чтобы, не отставая от знакомых, попадать в ТРК и прочие места «где жизнь». А для этого есть вариант «обходной путь» — «Спутник Лайт».

Еще одна подмена понятий. Вакцинация — это процесс, который обеспечивает более легкое протекание заболевания, снижает смертельную опасность коронавируса и дает большой шанс выжить.

И вакцинироваться надо по правилам. То есть если вы делаете это впервые, то двухкомпонентным «Спутником V». Его эффективность подтверждается статистикой как в стране, так и в регионе. Мы видим результаты его использования уже почти год и понимаем, что вакцинация двумя компонентами приносит реальный результат.

Сегодня дисциплинированные люди думают уже о ревакцинации. Она нужна для поддержки коллективного иммунитета, который формируется, когда привито не менее 80 процентов жителей. К варианту, когда одного цикл вакцинации будет хватать на год, как при гриппе, мы, вероятнее всего, придем после общего спада заболеваемости и выработки коллективного иммунитета.

Сегодня частый вопрос — принципиально ли важно — какой вакциной ревакцинироваться? Многие говорят о том, что на промежуточный курс надо вакцину полегче для организма. Конечно, надо учитывать особенности организма, тот факт, как перенес первые прививки. Если человек младше 60 лет, у него хороший свой иммунитет — можно сделать и «Спутник Лайт». Но людям старшего возраста я бы все-таки рекомендовал более стойкую защиту — «Спутник V».

Так что, дорогие земляки, отмечая один из самых новых праздников — народного единства — не ищите легких путей попадания в «пул владельцев QR-кода». Помните, что это не политическая обязаловка, а страховка вашего здоровья. И лучше сейчас сделать все по правилам, привиться «Спутником V», ограничить посещение общественных мест, опасных сегодня для всех и быть уверенным в том, что организм справиться. Чем рыскать в поисках «черных ходов» и обходных путей «в здоровый мир».

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