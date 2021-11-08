Набили птиц и девушек: татуированные челябинцы прошлись по красной ковровой дорожке

В конце фестиваля — дефиле участников. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ни для кого не секрет, что татуировки уже давно стали частью новой культуры. Молодежь да и те, кто постарше, все чаще обращаются к тату-мастерам, чтобы набить на своем теле какой-нибудь рисунок-амулет. И это сразу выделяет людей из толпы. Но все равно приходится слышать: «надо же себя так изуродовать», «делать вам больше нече», «как из зоны» и так далее.

Стандарты красоты у всех свои. И решение бить или не бить принимает каждый сам для себя. А те смельчаки, кто решился да еще и забил свое тело десятками рисунков, уверенно шагает по красной дорожке на фестивале татуировок в Челябинске. Вашему вниманию, фоторепортаж, снятый в кульминационный момент фестиваля — дефиле татуированных южноуральцев.

Красная дорожка по-уральски. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Татуировки в деталях. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Грудь и руки — самые популярные места на теле для татуировок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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