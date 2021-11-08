Жители Челябинска, привившиеся больше 6 месяцев назад, остались без QR-кодов

Сегодня сертификаты челябинцев загорелись красным Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Челябинцы, которые вакцинировались от коронавируса больше, чем полгода назад, обнаружили, что срок действия их сертификатов истек. С такой же проблемой столкнулись жители всей страны. Те, у кого поджимают сроки, схватились за голову, ведь в Челябинске действует система QR-кодов и с сегодняшнего дня правила ужесточаются.

— Изначально говорили, что сертификаты о вакцинации будут действовать год. Я ответственно привился весной. А теперь, получается, вынужден сидеть дома? — жалуется читатель КП Владислав.

— Я сделала прививку в марте 2021 года. Изначально было указано, что он будет действовать до 11 марта 2022 года. Сегодня код уже не действует. Тоже самое у супруга. Непонятно, сбой это или нужно снова вакцинироваться, — говорит челябинка Светлана.

— У меня сертификат до 10 декабря. С учетом того, что я планировала ревакцинироваться «Спутником V», второй компонент которого положен через 21 день, перед Новым годом мне придется сидеть дома, — возмущается челябинка Ирина.

В минздраве Челябинской области сообщили, что ждут разъяснений, так как информация по кодам связана с работой портала «Госуслуги».

Между тем, горожане уже делятся лайфхаками.

— Утром прочитала об этом в новостях, проверила свой QR-код — не действителен. Вакцинировалась семь месяцев назад. На Госуслугах подала жалобу, нажав на кнопку «Сообщить об ошибке». Там изложила всю суть. Буквально в течение часа мне пришел временный QR-код на две недели, — рассказала челябинка Марина. — По дороге на работу заехала в «Юность» на ревакцинацию. Выбрала «Спутник V», потому что его принимают за границей. Ближайшие две недели похожу с временным сертификатом и там всего неделя останется.

Тем временем федеральные СМИ сообщают о сбое на Госуслугах. Срок действия QR-кодов остается прежним.

— На портале «Госуслуг» в течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификата о вакцинации от коронавируса, — прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Обновлено.

Читатели «Комсомолки» сообщают, что QR-коды начали восстанавливаться.

— Только что проверила. Мамин QR-код снова действует до сентября следующего года, хотя утром показывал, что только до марта. По моему пока нет информации, — рассказала челябинка Татьяна.

В минцифре обнуление QR-кодов объяснили сбоем на портале:

— Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев, — отметили в министерстве. — Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

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