Полпред поручил провести дополнительные проверки после продажи QR-кодов в Курганской области

В Кургане сотрудница поликлиники за деньги помогала непривитым получать QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев проследит за расследованием уголовного дела, которое возбудили в Курганской области из-за торговли сертификатами о вакцинации. Владимир Якушев также поручил своим подчиненным вместе с правоохранительными органами заняться борьбой с продажей QR-кодов. Во всех уральских регионах проведут дополнительные проверки, чтобы выяснить, где незаконно выдают свидетельства о вакцинации.

— Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю, виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей, — заявил Владимир Якушев.

Он уточнил, что к ответственности будут привлекать не только продавцов, но и покупателей QR-кодов.

Полпред также заявил, что власти регионов, в которых действуют ограничения на посещение публичных мест, должны помогать бизнесменам в организации пропуска по QR-кодам, разъяснять, как лучше обучить контролеров.

— Если сейчас оперативно и грамотно наладить проверку QR-кодов, то к активному предновогоднему периоду торговля и общепит подойдут максимально подготовленными, -заявил Владимир Якушев.

Одновременно на Урале должны будут наладить выдачу бумажных сертификатов с кодами пожилым людям, которые не владеют смартфонами и не могут пользоваться электронными сертификатами.

Напомним, в Кургане по подозрению в торговле QR-кодами задержали сотрудницу поликлиники №2 и двух посредников. Посредники искали клиентов, готовых заплатить за документы о вакцинации. Работница поликлиники вносила в государственную базу данных сведения о прививках, которые на самом деле не делали. Теперь сообщникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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