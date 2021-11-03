По делу о липовых сертификатах о вакцинации в Кургане задержали работницу поликлиники и двоих посредников

Возбуждено уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Курганской области в поликлинике №2 по результатам проверки сотрудники полиции задержали врача, которая продавала QR-коды в обход вакцинации. Также были задержаны двое посредников, которые занимались поиском клиентов, сообщили в УМВД Курганской области.

Подозреваемая занималась размещением фейковой информации в базе данных, что гражданин привился, хотя по факту вакцину от коронавируса не ставил. За услугу он платил определенную сумму.

— Возбуждено уголовное дело. Следствием и региональным Управлением уголовным розыском продолжается расследование, направленное на причастность фигурантов к противоправной деятельности, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Курганской области и во многих других регионах России ввели новые антикоронавирусные меры — QR-коды, которые могут получить только вакцинированные граждане. Благодаря такому коду можно свободно посещать торгово-развлекательные комплексы, кино и театры.

«Комсомолка» направила запрос в Роспотребнадзор, но там от комментариев отказались и направили в Департамент здравоохранения. На момент публикации получить ответ от ведомства не удалось.

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