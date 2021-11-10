Мама воспитанника «Металлурга» Андрея Болтова о смерти сына: «Таким ты останешься с нами навсегда»

Андрей Болтов в свое время тренировался в составе юношеской сборной России. На фото — с легендарным голкипером и главой ФХР Владиславом Третьяком Фото: СОЦСЕТИ

Клуб Молодежной хоккейной лиги «Липецк» 9 октября сообщил о смерти своего бывшего игрока, воспитанника магнитогорского «Металлурга» 21-летнего Андрея Болтова. Он умер после тяжелой травмы позвоночника. Клуб организовал сбор средств на лечение Андрея Болтова. Игроку в последнее время стало лучше, но болезнь победила...

«Таким ты останешься с нами навсегда, моя звездочка, мое счастье, мой сынок... Душа рвется от скорби... Нет слов», — пишет мама Андрея Евгения Болтова на своей странице в Instagram.

Травма была получена за пределами льда. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

Андрей Болтов родился в Магнитогорске, он воспитанник хоккейной спортшколы «Металлург». По информации региональной федерации хоккея Москвы Андрей с 2015 по 2017 годы играх за ХК «Дмитров». С 2018 года Болтов перешел в клуб Молодежной хоккейной лиги «Липецк». В этом клубе МХЛ он провел 85 матчей, набрав 44 (18+26) очка. В «Липецке» сообщили, что Андрей Болтов не играет в команде с конца 2020 года.

— Информации совсем немного. Травму он получил летом. Выступление за нашу команду прекратил еще в 2020 году. Больше скажет мама Андрея, — сообщили журналисту КП-Челябинск в ХК «Липецк».

Андрею был всего 21 год. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

Известно, что травму позвоночника Андрей получил не во время тренировочного процесса, ни во время турниров. В таких случаях обычно говорят — «травма, полученная в быту». Подробности не сообщаются.

«SOS!!! Друзья! В августе этого года мой сын получил тяжелейшую травму позвоночника — компрессионно-осколочный перелом 5 позвонка. Ему необходима длительная дорогостоящая реабилитация. Вместе мы сможем помочь ему встать на ноги. Хочу выразить большую благодарность всем неравнодушным, ваша поддержка очень много значит для нас», — писала в посте о сборе средств Евгения Болтова.

Андрей получил травму в августе. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

Клуб МХК «Липецк» в августе этого года организовал дополнительный сбор средств на лечению и реабилитацию Андрея Болтова. Парень после травмы позвоночника был прикован к постели.

Ребята отзывались об Андрее положительно. Фото: evgeniyaboltowa/instagram.com

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