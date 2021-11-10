В возрасте 21 лет скончался воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов

Андрей Болтов. Фото: МХК «Липецк»

Скончался 21-летний воспитанник магнитогорского «Металлурга» и бывший игрок МХК «Липецк» Андрей Болтов. Его не стало поздним вечером 9 ноября. Известно, что последние несколько месяцев своей жизни спортсмен боролся с последствиями полученной травмы позвоночника. О кончине Андрея Болтова сообщили представители клуба МХК «Липецк» в соцсетях.

— Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим, — пишет МХК «Липецк» в соцсетях.

В пресс-службе МХК «Липецк» нашим коллегам из липецкой редакции КП сообщили, что новость о смерти Андрея была для клуба шоком. Все, кто был знаком со спортсменом, верили в лучшее. Еще несколько недель назад казалось, что самое страшное позади, что парень сможет преодолеть все трудности.

— Он всегда улыбался, - рассказывают в МХК «Липецк». - И ребята о нем отзывались положительно.

Андрей Болтов начал играть в нападении за МХК «Лепицк» в 2018 году. За два сезона он провел в составе этой команды 85 матчей и набрал 44 очка. В 2020 году Андрей уехал из Липецка, пробовал себя в других клубах.

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