В Челябинске стоявшая на остановке женщина погибла от прилетевших в нее осколков автомобилей, попавших в ДТП

Фото: отделение пропаганды ГИББД г. Челябинска

В Челябинске погибла женщина, которая стояла на остановке общественного транспорта. В нее прилетели осколки от автомобилей, попавших в ДТП. Женщина какое-то время была еще жива, но позже скончалась в больнице.

По данным городского отделения пропаганды ГИБДД Челябинска, трагедия произошла в четверг, 11 ноября, возле дома №2 по улице Чоппа.

— 26-летний водитель Renault при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с движущимся во встречном направлении Mercedes которым управлял 35-летний мужчина, — рассказали в ГИБДД. — Водитель автомобиля Mercedes, который уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от процедуры освидетельствования на состояния опьянения, и в этот раз находился с признаками опьянения. От процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения от также отказался.

Фото: отделение пропаганды ГИББД г. Челябинска

Фото: отделение пропаганды ГИББД г. Челябинска

Также осколками от автомобиля задело еще одну женщину, которая тоже стояла на остановке. Сейчас она находится с травмами в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru