В Кургане скульптуру кошки с женским телом перенесли от вокзала в торговой центр

Фото: ЧС | Курган / vk.com

В Кургане на первом этаже торгово-развлекательного центра «Рио» установили скульптуру кошки, сидящей на чемоданах. Монумент расположился возле секс-шопа «Адам и Ева». Эту информацию корреспонденту «Комсомолки» подтвердили представители самого магазина.

Ранее скульптура стояла на привокзальной площади, но в октябре ее убрали после недовольства местных жителей. Многим не понравилось наличие декольте у кошки. Также на монумент обратил внимание в своей передаче телеведущий Иван Ургант. Он предложил не переплавлять его, а перенести в другое место.

Кстати, жители Кургана уже отреагировали в соцсетях на перенос скульптуры в местный ТРЦ.

— Скиталица Курганская не кому она не нужна, ладно хоть в магазин пустили, — отмечает курганец Сергей.

— Эта кошка какая-то родственница кого-то из власти? Что за маета-то? — возмущается Марина.

— На вокзале ей было самое место. Ладно хоть кто-то приютил, — пишет Александр.

— Ее без QR-кода на поезд не пустили, — шутит Ирина.

Ранее в ТРЦ «Рио» установили забор из поддонов, чтобы разграничить потоки вакцинированных и непривитых. Однако не всем по душе пришлось такое нововведение. Одни заявили, что теперь при посещении торгового центра чувствуют себя как в хлеву, а другие сравнили происходящее с тюремным режимом.

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