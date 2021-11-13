Фото с места ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области 13 ноября 2021: в аварии погибли шестеро

Mitsubishi выехал на встречную полосу для обгона. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Страшное ДТП произошло вечером в субботу, 13 ноября, на трассе М5 «Урал» на территории Саткинского района. Мы собрали фото с места ДТП на трассе «Урал» в Челябинской области 13 ноября 2021.

Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, столкнулся на встречке с Lada Kalina. В результате отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась.

— В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались шесть человек, в том числе два водителя. Пассажир автомобиля Лада Калина получила телесные повреждения и была госпитализирована, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Передняя колесная пара Mitsubishi оказалась вырвана. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск

На фотографиях с места ДТП видно, что у иномарки разбита передняя часть, в том числе сорвана колесная пара. А также помят правый бок.

В страшной аварии выжила пассажирка Lada Kalina. Ее оперативно увезли на скорой до прибытия спасателей. Чтобы достать тела погибших из перевернувшейся машины, понадобился специальный инструмент.

В страшной аварии чудом выжила пассажирка перевернутой «Лады». Фото: mvdmedia.ru

Авария произошла около 16 часов. Фото: mvdmedia.ru

В результате столкновения и переворота «Ладу» просто смяло. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск

Mitsubishi выехал на встречную полосу для обгона. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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