Два ребенка провалились под лед и утонули в реке Сынтасты Челябинской области

Тела в воде заметил местный рыбак. Фото: МЧС Челябинской области.

В поселке Бреды Челябинской области спасатели вытащили из воды тела двух детей. Как сообщает региональное МЧС, 14 ноября в 14.45 от диспетчера единой деспетческой службы Брединского района поступило сообщение о происшествии на реке Сынтасты поселка Бреды.

Утонувшие дети находились в трех метрах от берега. Их вытащили сотрудники Карталинского пожарно-спасательного отряда. На вид детям было 9-10 лет.

— Свидетелем трагедии стал житель поселка, который рыбачил на берегу, — рассказали в МЧС. — Возле берега, в полынье, он увидел человека и позвонил в экстренные службы. Позже выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых.

Фото: МЧС Челябинской области.

На место происшествия выехали 11 человек и 4 единицы, техники. Для оказания психологической помощи родственникам на место выехал психолог Карталинского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники МЧС предупреждают об опасности льда в поздней осенью.

— Лед в это время года еще очень тонок, любые передвижения по нему опасны! Взрослым необходимо разъяснить детям, что нельзя выходить на лед, контролировать их времяпровождение.

Сейчас самое опасное время для прогулок по льду. Фото: МЧС Челябинской области.

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