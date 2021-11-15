География «Мастер-тура «Растем с Уральским переплясом» расширяется

Серию творческих мастерских для танцевальных коллективов поселка Локомотивный и Варны проводит доцент кафедры искусства балетмейстера Челябинского института культуры, абсолютный победитель городского этапа Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 2018, руководитель ансамбля «Ералаш», репетитор студенческого ансамбля хореографического факультета ЧГИК, лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2015 Илья Карапыш.

— В рамках мастер-классов педагог знакомится с репертуаром коллектива, вместе с руководителем обсуждает и пробует новые постановочные и лексические решения, работает над выразительностью и артистичностью исполнения, — рассказала директор Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус Ольга Палей. — А также знакомит участников с фолк-направлением, когда соединяются традиционный народно-сценический танец с джаз модерном. Мастер таким образом готовит руководителей и участников к новым постановкам, помогает расширить рамки их творческого поиска.

Напомним, что проект «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом» — победитель грантового конкурса Министерства социальных отношений Челябинской области социально значимых программ, проводится Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

В течение двух месяцев руководители и педагоги ведущих коллективов Российской Федерации и Челябинской области, педагоги хореографических факультетов профильных вузов РФ ведут индивидуальную выездную работу с любительскими танцевальными ансамблями различных территорий Челябинской области. В рамках творческих мастерских они оказывают методическую поддержку и помогают в вопросах формирования репертуара, совершенствования репетиционного процесса, повышения исполнительского уровня участников.