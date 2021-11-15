Наставления от олимпийского чемпиона, концерт звезды и экскурсия по красивым местам: юный челябинский дзюдоист вернулся из поездки своей мечты в Узбекистан

Леша очень хотел лично встретиться со своим кумиром. Фото: из архива семьи

Челябинский дзюдоист Леша Шмотин с мамой и тренером вернулись из поездки в солнечный Узбекистан, куда их пригласил певец, звезда Instagram Санжар Джавбердиев, выступающий под творческим псевдонимом SanJay. SanJay провел для Леши экскурсию по узбекским городам Самарканд и Бухара, челябинец побывал в родном для певца городе Навои и, естественно, на концерте Санжара, где был персонально представлен как «специальный гость с далекого Урала». А еще мальчик получил наставления от олимпийского чемпиона по дзюдо Илиаса Илиадиса и подарил спортивную форму детям.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПЕСНИ

Однажды Леша Шмотин, детсадовец из челябинского поселка Федоровка, в телефоне у мамы услышал песню узбекского исполнителя Санжара, и она ему очень понравилась. Юный челябинец написал Санжару Джавбердиеву в Instagram, отправил видео и расчувствовавшийся певец пригласил паренька из южноуральской столицы в солнечный Узбекистан.

В Узбекистан спортсмен поехал с мамой и тренером. Фото: из архива семьи

Певец и композитор Санжар Джавбердиев родился и вырос в городе Навои, в Узбекистане. Мама — врач, отец — инженер. Псевдоним SanJay появился из сокращения от имени San и фамилии Jay. Будучи ребенком, он попал на шоу «Утренняя звезда», где атмосфера творчества, музыки увлекала Санжара в свой волшебный мир навсегда.

SanJay показал Леше красоты Узбекистана, а еще юный дзюдоист, его мама и сопровождающий их тренер центра дзюдо «Электрометаллург» Кирилл Решетов приняли участие в организованной Санжаром благотворительной акции. Челябинец привез в подарок узбекским детям одежду — спортивную форму. Помогла с подарками и федерация дзюдо Урала и Западной Сибири.

SanJay показал Леше красивые места Узбекистана. Фото: из архива семьи

— Здорово, что атлеты из Узбекистана узнали, что Алексей Шмотин занимается в центре дзюдо «Электрометаллург» Дениса Ярцева и пригласили нас в национальную федерацию дзюдо, — рассказывает Кирилл Решетов. — Тамошних спортсменов из Ташкента, между прочим, тренирует сам Илиас Илиадис, греческий дзюдоист грузинского происхождения. В свои 17 лет он стал олимпийским чемпионом по дзюдо в Афинах, затем Илиас трижды выигрывал чемпионаты мира и дважды побеждал на первенствах Европы. И с таким атлетом челябинский начинающий дзюдоист общался и получал наставления. А мы развернули в борцовском зале федерации дзюдо Узбекистана флаг «Электрометаллурга» и сфотографировались со спортсменами.

В поездке челябинцы передали нуждающимся детям спортивную одежду. Фото: из архива семьи

ЖДЕМ В ГОСТИ

Южноуральцы в ответ пригласили узбекских богатырей во главе с бронзовым призером Олимпийских игр 2020 в Токио и тренером Давлатом Бобоновым, олимпийским чемпионом Афин Илиасом Илиадисом в Челябинск. Тем более, что мастерам из солнечного Узбекистана есть, куда приехать — в Челябинске уже в этом году открывается еще один Центр дзюдо «Электрометаллург». Он расположится возле одноименного бассейна на улице Российской в только что открывшемся здании. Все ребята здесь будут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Также за счет Челябинского электрометаллургического комбината приобретены татами, кимоно и современные тренажеры для залов (их четыре) и улицы. Просторное помещение имеет П-образную форму и предполагает и уличные тренировки.

В ответ челябинцы пригласили узбекских спортсменов в столицу Южного Урала. Фото: из архива семьи

— Наш Центр дзюдо станет точкой притяжения для всего района, здесь будут организованы тренировки и соревнования для 500-600 мальчишек и девчонок всего Челябинска, две с половиной тысячи квадратных метров хватит на всех, — говорит главный тренер Центра дзюдо «Электрометаллург», победитель Универсиады-2011 и мастер спорта международного класса Денис Ярцев. — Мы рады заниматься борьбой в новом Центре, масштаб нас очень радует и вдохновляет на спортивные подвиги.

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