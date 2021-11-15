Жителя Челябинска, зарезавшего красавицу-студентку, отправили в колонию на 9 лет

Убийство произошло в феврале этого года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске вынесли приговор 37-летнему Александру Рудову, который зарезал Анастасию Иванову. Девушка, который на тот момент было 22 года, не отвечала ему взаимностью. Мужчина ворвался в квартиру своей жертвы, а пока друзья девушки звали на помощь, семь раз ударил ее ножом. Пострадавшая три дня провела в реанимации, но спасти ее жизнь врачам не удалось.

Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

— Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Осужденного также обязали выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшей и возместить расходы на похороны — 70 тыс. рублей.

Александру Рудову предстоит провести за решеткой 9 лет. Фото предоставлено родственниками девушки

Ночная ссора, которая привела к смерти 22-летней Анастасии Ивановой, случилась в феврале этого года. В тот день девушка принимала друзей. 37-летний незваный гость ворвался в квартиру, напугав всех присутствовавших.

— Что они, молодые мальчишки, им по 22 года, он-то взрослый. Они сказали, что были в панике. Побежали сразу по подъезду кричать, чтобы вызывали полицию... И пока бегали... все произошло... — рассказала КП-Челябинск Ирина, мать погибшей девушки.

Анастасия рассказывала матери, что нежеланный поклонник в течение долгого времени ее преследовал, не обращая внимания на просьбы оставить в покое.

— У нее другой, молоденький мальчик был. И мне она всегда жаловалась: «Мама, я ему уже по-всякому говорила, что не нужен ты мне». Он ей звонил всегда, — вспомнила мать погибшей.

После нападения на девушку, преступнику удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Поиски ничего не дали, но через месяц мужчина сам сдался полиции. Его отправили в СИЗО, несмотря на просьбу о домашнем аресте. Известно, что мужчина разведен, у него есть четверо детей.

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