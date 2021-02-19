Пришел домой с ножом: житель Челябинской области убил 22-летнюю студентку из-за ревности

Поклонник расправился с Настей в ее квартире. Фото предоставлено родственниками девушки

22-летнюю Анастасию Иванову похоронили на прошлой неделе. Близкие до сих пор не могут прийти в себя — жизнерадостную красавицу ударил ножом поклонник-цыган в ее же квартире. Как рассказала КП-Челябинск мама девушки, 38-летний Александр давно добивался Настю, но она не отвечала ему взаимностью и не раз говорила, чтобы не ходил за ней. А когда он узнал, что у девушки появился парень, совсем потерял голову...

ТРИ ДНЯ БОРОЛАСЬ ЗА ЖИЗНЬ

Вечером, 4 февраля, Настя с парнем принимали у себя гостей — тоже молодую пару. На свою беду, Настя часто оставляла дверь незапертой. В какой-то момент в квартиру вломился Александр с пакетом в руке — в нем он прятал нож. Что именно там происходило, Ирина, мама Насти, не знает.

— Что они, молодые мальчишки, им по 22 года, он-то взрослый. Они сказали, что были в панике. Побежали сразу по подъезду кричать, чтобы вызывали полицию... И пока бегали... все произошло... Она три дня в реанимации еще лежала, думали спасем, но она потеряла слишком много крови, — с дрожью в голосе говорит Ирина.

РАЗВЕДЕН И ЕСТЬ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Настя жаловалась маме на настойчивого поклонника. Но подробности, где они познакомились и как, не рассказывала. Говорила лишь, что Александр разведен, у него четверо детей: сын, дочь и еще две дочки-двойняшки.

— Он какой-то цыган. По версии следователей, наш, коркинский. Но мне бы Настя сказала об этом. Я в Коркино вообще всех ее друзей знаю, она меня со всеми знакомила. Я не знаю даже, где бы она могла с ним познакомиться, — рассказывает Ирина. — Как я знаю, он ее сильно любил, он ее добивался всегда. А у нее другой, молоденький мальчик был. И мне она всегда жаловалась: «Мама, я ему уже по-всякому говорила, что не нужен ты мне». Он ей звонил всегда. Я не знаю... сказали, что он был неадекватный.

Мама Насти объясняет, у них и мысли не было, что поклонник может как-то навредить дочери. И сама Настя тоже не опасалась его.

Александра сейчас разыскивают силовики. Фото предоставлено родственниками девушки

Мы изучили базу данных должников на сайте судебных приставов. За мужчиной с таким же именем и датой рождения (вероятно, это и есть сам Александр) числится несколько исполнительных производств: более 14 тыс. долга по кредиту, 30 тыс. административной штраф — за отказ от медосвидетельствования (то есть мог сесть за руль в нетрезвом виде). Кроме того, в мае его штрафовали на 5 тыс. за нарушение режима самоизоляции.

Девушка была очень общительной, открытой, жизнерадостной, всегда в центре внимания, у нее много друзей и знакомых. Однако сердце ее было занято. Настя жила с молодым человеком, а в Новый год познакомила его с родителями.

У Насти вообще были большие планы на жизнь. В прошлом году она поступила в техникум. Ей купили квартиру в Челябинске.

Убитые горем родители стараются держаться ради второй дочки, младшей сестренки Насти. И надеются, что силовики отыщут убийцу их ребенка, и он ответит за свой поступок. По словам Ирины, Александра уже объявили в федеральный розыск.

ОФИЦИАЛЬНО

— В следственном отделе расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшей ее смерть. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть— прим. авт.). В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места нахождения преступника и его задержание, — рассказал руководитель Следственного отдела по Центральному району Челябинска Денис Никитенко.

Убийце Насти грозит до 15 лет тюрьмы.

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29 июля 2020 года Челябинский областной суд вынес приговор 50-летнему депутату, застрелившему свою жену из-за ревности. Бывшему главврачу больницы в Локомотивном и депутату местного собрания Азату Зарипову придется провести в колонии строгого режима 11 лет (репортаж из зала суда).

В 2014 году город потрясло другое преступление. Студент колледжа, 19-летний Кирилл Планков на почве ревности убил свою девушку Лену Патрушеву, которую больше недели разыскивал весь Челябинск.

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