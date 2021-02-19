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Происшествия

Пришел домой с ножом: житель Челябинской области убил 22-летнюю студентку из-за ревности

Девушка три дня пролежала в реанимации
Валентина ВАГАНОВА
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Поклонник расправился с Настей в ее квартире. Фото предоставлено родственниками девушки

Поклонник расправился с Настей в ее квартире. Фото предоставлено родственниками девушки

22-летнюю Анастасию Иванову похоронили на прошлой неделе. Близкие до сих пор не могут прийти в себя — жизнерадостную красавицу ударил ножом поклонник-цыган в ее же квартире. Как рассказала КП-Челябинск мама девушки, 38-летний Александр давно добивался Настю, но она не отвечала ему взаимностью и не раз говорила, чтобы не ходил за ней. А когда он узнал, что у девушки появился парень, совсем потерял голову...

ТРИ ДНЯ БОРОЛАСЬ ЗА ЖИЗНЬ

Вечером, 4 февраля, Настя с парнем принимали у себя гостей — тоже молодую пару. На свою беду, Настя часто оставляла дверь незапертой. В какой-то момент в квартиру вломился Александр с пакетом в руке — в нем он прятал нож. Что именно там происходило, Ирина, мама Насти, не знает.

— Что они, молодые мальчишки, им по 22 года, он-то взрослый. Они сказали, что были в панике. Побежали сразу по подъезду кричать, чтобы вызывали полицию... И пока бегали... все произошло... Она три дня в реанимации еще лежала, думали спасем, но она потеряла слишком много крови, — с дрожью в голосе говорит Ирина.

РАЗВЕДЕН И ЕСТЬ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Настя жаловалась маме на настойчивого поклонника. Но подробности, где они познакомились и как, не рассказывала. Говорила лишь, что Александр разведен, у него четверо детей: сын, дочь и еще две дочки-двойняшки.

— Он какой-то цыган. По версии следователей, наш, коркинский. Но мне бы Настя сказала об этом. Я в Коркино вообще всех ее друзей знаю, она меня со всеми знакомила. Я не знаю даже, где бы она могла с ним познакомиться, — рассказывает Ирина. — Как я знаю, он ее сильно любил, он ее добивался всегда. А у нее другой, молоденький мальчик был. И мне она всегда жаловалась: «Мама, я ему уже по-всякому говорила, что не нужен ты мне». Он ей звонил всегда. Я не знаю... сказали, что он был неадекватный.

Мама Насти объясняет, у них и мысли не было, что поклонник может как-то навредить дочери. И сама Настя тоже не опасалась его.

Александра сейчас разыскивают силовики. Фото предоставлено родственниками девушки

Александра сейчас разыскивают силовики. Фото предоставлено родственниками девушки

Мы изучили базу данных должников на сайте судебных приставов. За мужчиной с таким же именем и датой рождения (вероятно, это и есть сам Александр) числится несколько исполнительных производств: более 14 тыс. долга по кредиту, 30 тыс. административной штраф — за отказ от медосвидетельствования (то есть мог сесть за руль в нетрезвом виде). Кроме того, в мае его штрафовали на 5 тыс. за нарушение режима самоизоляции.

Девушка была очень общительной, открытой, жизнерадостной, всегда в центре внимания, у нее много друзей и знакомых. Однако сердце ее было занято. Настя жила с молодым человеком, а в Новый год познакомила его с родителями.

У Насти вообще были большие планы на жизнь. В прошлом году она поступила в техникум. Ей купили квартиру в Челябинске.

Убитые горем родители стараются держаться ради второй дочки, младшей сестренки Насти. И надеются, что силовики отыщут убийцу их ребенка, и он ответит за свой поступок. По словам Ирины, Александра уже объявили в федеральный розыск.

ОФИЦИАЛЬНО

— В следственном отделе расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшей ее смерть. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть— прим. авт.). В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места нахождения преступника и его задержание, — рассказал руководитель Следственного отдела по Центральному району Челябинска Денис Никитенко.

Убийце Насти грозит до 15 лет тюрьмы.

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29 июля 2020 года Челябинский областной суд вынес приговор 50-летнему депутату, застрелившему свою жену из-за ревности. Бывшему главврачу больницы в Локомотивном и депутату местного собрания Азату Зарипову придется провести в колонии строгого режима 11 лет (репортаж из зала суда).

В 2014 году город потрясло другое преступление. Студент колледжа, 19-летний Кирилл Планков на почве ревности убил свою девушку Лену Патрушеву, которую больше недели разыскивал весь Челябинск.

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