В детском доме под Курганом подростки издевались над малышом и снимали его на видео

Избиение ребенка снимали на видео. Фото: кадрs из ролика.

В детском доме села Кипель Курганской области, куда недавно перевели малышей из расформированного дома ребенка, разразился скандал. Старшие воспитанники издевались над совсем маленьким мальчиком. Подростком могут привлечь к уголовной ответственности.

Поводом стала публикация в соцсетях видеороликов, снятых самими детьми. В видео мальчики-подростки бьют совсем еще маленького ребенка, тянут за уши, дают ему сигарету, кормят очистками от фруктов и заставляют повторять нецензурные фразы. Малыш плачет, но подчиняется юношам. За кадром слышны голоса взрослых: возможно, сотрудники детдома находились поблизости, но не замечали или не вмешивались в происходящее.

Как сообщают в комментариях местные жители, что жертвами издевательств стали прибывшие в Кипель дети из Кургана. Дело в том, что Курганский дом ребенка из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в регионе временно превратили в госпиталь. Воспитанников- малышей не старше четырех лет, в том числе с нарушениями психики и заболеваниями нервной системы, переселили в Кипельский и Житниковский детдома.

Видеоролики вызвали бурное возмущение. Люди негодуют из-за невнимательности воспитателей, пропустивших совсем не невинные шалости подопечных, требуют наказания для подростков и удивляются, почему маленьких сирот не отдали в семьи.

— Над ними, видимо, тоже в детстве издевались, — пытается понять подростков один из пользователей.

— Слезы на глаза заворачиваются, бедный малыш, — жалеет пострадавшего ребенка другой житель Зауралья.

В управлении МВД по Курганской области сообщили, что полицейским удалось выяснить, кто из воспитанников детдома участвовал в съемке видео. В отношении двух 16-летних мальчиков составили административные протоколы о нанесении побоев.

— Один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, в отношении второго решение принимается, — сообщили в ГУ МВД по Курганской области.

Также в полиции начали проверку по статье «Истязание», по результатам которой подростков могут привлечь уже к уголовной ответственности — оба мальчика как раз достигли возраста, с которого начинают судить за подобные преступления.

Собственные проверки проводят также в Следственном комитете и прокуратуре.

В Кипель 15 ноября отправились уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина и глава регионального управления соцзащиты Анастасия Золотухина

— Руководство учреждения провело экстренную служебную проверку сразу же, как нам стало известно о материалах, размещенных в сети. С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, — рассказала Анастасия Золотухина. — Такие случаи просто недопустимы. Безусловно, виновные понесут наказание.

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