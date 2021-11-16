Врач «красной зоны» рассказала, как определяют пациентов с поддельными сертификатами: «Скоро начнем читать по глазам»

А ваш сертификат настоящий? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы, купившие сертификаты о вакцинации, уже попадают на больничные койки с коронавирусом. С начала четвертой волны в одной только ОКБ №3 «раскусили» 10 таких пациентов. Как их выявляют и есть ли антиваксеры в реанимации, об этом мы спросили заведующую пульмонологическим отделением больницы Елену Лозовую.

Елена Лозовая работает в ОКБ №3 уже 20 лет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«Видно растерянность и панику»

— Пациентов с поддельными сертификатами определяем, конечно, не по глазам. Пока не научились, но думаю, все к этому идет. Мы определяем по тому, как человек болеет. Когда человек говорит, что он вакцинирован, при этом болеет неделю, а анализы — с очень выраженным цитокиновым штормом, мы подходим и говорим: «Знаете, такая история, как будто вы не вакцинировались».

У таких пациентов видно растерянность, панику — они не ожидали, что заболеют. Думали, что болезнь пройдет мимо них. Не пройдет. Это инфекция, которая нас всех коснется. Мы не справимся, пока у нас не будет коллективного иммунитета.

На лечение коронавируса тратится много сил и средств, но самое дорогое — время Фото: Иван МАКЕЕВ

Да, вакцинированные болеют, небольшой процент есть. В реанимации — единицы. Это те, кто вакцинировался давно, или люди с тяжелыми хроническим заболеваниями. Суть вакцинации не в том, чтобы люди не болели вовсе, а в том, чтобы они болели в облегченном варианте. Если мне говорят: «Вон сосед по палате вакцинирован». Я говорю: «Посмотрите, через какое время выпишитесь вы, и через какое ваш сосед, как будете болеть и как ваш сосед».

Это в интересах пациента — чтобы мы знали, привит ли он на самом деле. Лечим одинаково всех. Если человек совершил такую ошибку, это не значит, что его не надо лечить. Самая популярная фраза на выписке у невакцинированных и купивших сертификаты: «Когда можно привиться?» Второй: «Когда моим родственникам можно вакцинироваться?» В первом случае, через погода после болезни. Близким — через 14 дней от момента последнего контакта, если не заболели — можно смело идти.

Купившие сертификат — молодые, лет 35-55. Пожилых людей, которые обманывают систему, нет.

Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение болезни Фото: Иван Макеев

«Если бы вакцина убивала, мы бы не могли это скрыть».

Именно молодежь — 30-35 лет — составляют около половины наших пациентов, хотя в первую волну таких у нас практически не было. Иммунитет на вирус не стойкий. Если вы переболели в 2020 году, не факт, что вы не заболеете снова. Вирус мутирует: у пациентов более выраженный воспалительный процесс, более сжатые сроки инкубационного периода. Иммунитет от вакцины более стойкий. Я сама перенесла ковидную пневмонию в 2020 году, и вопросов о вакцинации не было.

Если бы вакцина убивала, мы бы не могли это скрыть. И через несколько лет не убьет. Если у человека есть образование по химии и биологии, хотя бы из школьной программы, он должен понимать, что компоненты вакцины в организме не остаются.

«В реанимации нет антиваксеров, как в падающем самолете нет атеистов»

У врачей «красной зоны» отчаяния нет, есть бесконечное сожаление. Просто очень жаль, что у нас есть инструмент для того, чтобы предотвратить болезнь, а мы им не воспользовались. Препараты для лечения очень дорогие, но самое дорогое — потерянное время.

Мы выбрали эту профессию, мы подозревали, что будет не просто работать с больными пациентами. Здесь есть такой момент, что мы можем им помочь. Мы верим, что эпидемия ковида нашими совместными усилиями закончится.

Врачи испытывают колоссальные нагрузки Фото: Иван Макеев

Как мотивировать на вакцинацию? Если бы была возможность, я бы всех пригласила на экскурсию в красную зону, в реанимацию. Это самый действенный способ уговорить, посмотреть к чему привело недоверие. В реанимации нет антиваксеров, как в падающем самолете нет атеистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru